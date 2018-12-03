Дети Реброва сравнили его с Хабибом после травмы в матче с "Локо"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров заявил, что дети сравнили его с российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым после того, как он получил травму в матче 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1). 34-летний вратарь получил небольшое сотрясение мозга во время столкновения с форвардом железнодорожников Джефферсоном Фарфаном.

- Дети, правда, очень смеялись, когда увидели меня, - приводит слова Реброва RT. - Сказали, что ухо смешное, оттопыренное как у Хабиба Нурмагомедова. С мальчиками в этом плане проще: просто посмеялись – и все хорошо, они за папу не боялись.

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