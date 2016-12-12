Денис Попов: "Гончаренко будет гнуть свою линию"

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментирова л назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА. По его мнению, специалист будет продвигать свою концепцию игры.

- Начинается новая страница в истории клуба, - ометил Попов. - Гончаренко – молодой, но вместе с тем опытный. Он уже работал в ЦСКА и взаимодействовал со Слуцким. Виктор знаком и с игроками, и с системой в целом изнутри. Поэтому времени на адаптацию потребуется значительно меньше, чем любому другому специалисту. И это несомненный плюс.

Думаю, Гончаренко будет гнуть свою линию. Ведь если следовать чужому видению, то нет смысла занимать пост главного тренера клуба. Хотя не исключено, что в чем-то мнения Виктора Михайловича и Леонида Викторовича будут совпадать. Будем надеяться, что перемены будут к лучшему.

Напомним, сегодня ЦСКА подтвердил назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды. Гончаренко уже работал в тренерском штабе армейцев с сентября по май 2016 года, после чего возглавил "Уфу". (Любовь КОНЯЕВА)