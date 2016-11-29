19:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Попов: "ЦСКА был, есть и будет. Со Слуцким или без"

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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов считает, что информация о возможном уходе из команды главного тренера Леонида Слуцкого может повлиять на игроков. Он отметил, что ЦСКА в любом случае останется самим собой, вне зависимости от того, кто работает в клубе.

– Никто кроме Леонида Слуцкого и руководства клуба на 100 процентов информацией не обладает, – сказал Попов. – Пока информация об уходе Слуцкого – это слухи. Эти разговоры не очень хорошо повлияют на ЦСКА, отрицательный фон может сказаться. Но не это самое главное.

– А что?

– Клуб был, есть и будет. Со Слуцким или без него. Как и без любого футболиста. Люди приходят и уходят. (Сергей АСТАХОВ)

В случае ухода из ЦСКА Слуцкий может продолжить карьеру в Европе //
После матча с "Тоттенхэмом" Слуцкий может подать в отставку //
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