В случае ухода из ЦСКА Слуцкий может продолжить карьеру в Европе

По данным "СЭ", в случае расставания Леонида Слуцкого с ЦСКА тренер может продолжить карьеру за рубежом. Речь идет об одном из европейских чемпионатов – в частности, английском (не исключен даже чемпионшип) или голландском. По нашей информации, именно такое развитие событий является наиболее интересным вариантом для Слуцкого – он давно мечтает попробовать силы за границей. При этом возможность возглавить один из российских клубов тоже не исключается, но не является приоритетной.

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