18:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В случае ухода из ЦСКА Слуцкий может продолжить карьеру в Европе

Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По данным "СЭ", в случае расставания Леонида Слуцкого с ЦСКА тренер может продолжить карьеру за рубежом. Речь идет об одном из европейских чемпионатов – в частности, английском (не исключен даже чемпионшип) или голландском. По нашей информации, именно такое развитие событий является наиболее интересным вариантом для Слуцкого – он давно мечтает попробовать силы за границей. При этом возможность возглавить один из российских клубов тоже не исключается, но не является приоритетной.

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КОММЕНТАРИИ (63)
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Русский

Израиль, Турция, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан - это всё Еуропа, заявили в пресс-службе УЕФА.

20:25

Thomas_Boy

Если уйдет, жаль. Но в любом случае спасибо за все и огромной удачи в будущей работе!

20:24

СашаРичагин

Такой исход было нетрудно предвидеть, когда он принял пост тренера сборной. См.: http://www.proza.ru/2015/11/21/1303

20:23

Нубяшка

m33 зачем? у него в каждом матче лч КВН

20:22

Гаттузо зол!

А разве Исраэль енто Европа? Ленчик может продолжить работу только там или в ЦУПе.

20:20

spetrov

Митяй, в космос ближе и быстрее - с экватора. Эх ты, чудо природы!

20:18

m33

А может он на сцену в КВН решил вернуться?

20:18

Митяй Антибомж

Ну правильно )) С Европы и в космос ближе летать ))

20:16

Крюков Сергей

Never say never again. Что-то маловероятно по правдоподобности. Но если уж...Леонид Викторович, удачи Вам. Надобно вновь где-нить в аэротерминалах пересечься, лет на 8-9 фарта хватит (тока матчи со спартачами я не имел ввиду тогда, а Вы и не поняли)). И всё ж, чтой-то ента камарилья не спроста, тяжковасто в стане армейском, не иначе...

20:14

Отжогин

А чо бы ему и не в Европу? Албания, например - тоже Европа. Как Мальта, Люксембург, Сан-Марино. А то - Гибралтар. Больше - никуда не возьмут.

20:14

spetrov

FINIX, ну конечно! Кони, вы идите на четвертом месте, а еще лучше на 5-6-7-8, но тренера оставьте. Он нам нравится. :) Раньше надо было крокодиловы слезы лить. А сейчас - готовьтесь! По весне чпокать вас будем. :)

20:13

BABOOIN

не исключены даже Гондурас и Гвинея

20:11

П_о_в_а_р

В Арсеналий, Леонид. Там и убивать то никого не надо, уже убитые все.

20:09

m33

Лёнчег! Не уходи! С кем же в космос то летать!)))

20:09

КолобокКолобков

ахаха)))))))))))))))))))) А то! Европейские гранды уже грызут себе глотку зпа право подписать Лёню Бигмака )))))

20:06

Русский

#дайтелёнепоработать #лёняверим

20:06

Док_

FINIX кони совсем зажрались. команда идёт на 4 месте, а они тренера менять хотят 20:00 ====================================================================================================== Так-то знаю другую московскую команду (уж не знаю - зажрались они или нет), в которой в этом сезоне поменяли тренера, когда она шла на первом месте...

20:02

FINIX

кони совсем зажрались. команда идёт на 4 месте, а они тренера менять хотят

20:00

Док_

Adios Аmigos R. Давай к нам в Урал на перезагрузку еси чё. Выйдешь через годик-другой как новенький, и можно снова в сборную, имхо. 19:42 ====================================================================================================== Так-то в Урал (говорят) можно через телевизор попасть))?

19:58

ЗА СПАРТАК С 1992

Леонид Викторович, удачи на новом месте работы - искренне. Всех коней ненавижу. А вас уважаю.

19:52

sap_bal

Пора уже ему в отпуск ехать

19:49

sergey.v1968

перекрыли канал поставки кокса - пельмешка сдулся, без допа команда ни о чём... А тренер (этот) в ней роли-то и не играл, были другие ресурсы для побед. А что внутренние победы стоили - показывает ежегодно космос. причём игры эдак 42 подряд.

19:45

spetrov

.

19:45

spetrov

Adios Аmigos R. - добрая душа. :)

19:45

Патриот Сибири

Будет учить игроков МЮ, мол, там Челси - это просто космос. А Ибрагимович потом придет к нему и скажет: "Тренер, я не бог, я... как вы это говорите по-русски?"

19:44

Гантэр

Никуда Леня не уйдет , пусть мясные и не надеются, ЦСКА за зиму приобретет хорошего форварда и устроит весенний спурт ,как не раз уже было. Вот этого то все журналисты болеющие за Спартак и боятся. И потом что за кризис то в ЦСКА. Кризис это в Локо , а ЦСКА на четвертом месте. Можно подумать армейцы за выживание борются, даже смешно. Вполне возможно что и не станет ЦСКА в этом году чемпионом , но каждый год в нашем чемпе это и не возможно , не 90 е.

19:43

Adios Аmigos R.

Давай к нам в Урал на перезагрузку еси чё. Выйдешь через годик-другой как новенький, и можно снова в сборную, имхо.

19:42

Док_

pikvl ========= На фоне истерик местных придурков на удивление хорошие-правильные-добрые слова. Единственно поправлю - Слуцкий пока никуда не ушел.

19:41

madmax25

Cheremis57 скажи, в твоём нике 57 это? Потому что если возраст, то старческий маразм на лицо.

19:41

spetrov

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), послушай доброго совета, наберись мужества и произнеси фразу "по моему мнению" хоть раз. :) Тебе это очень поможет в будущем. :)

19:40

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