В случае ухода из ЦСКА Слуцкий может продолжить карьеру в Европе

По данным "СЭ", в случае расставания Леонида Слуцкого с ЦСКА тренер может продолжить карьеру за рубежом. Речь идет об одном из европейских чемпионатов – в частности, английском (не исключен даже чемпионшип) или голландском. По нашей информации, именно такое развитие событий является наиболее интересным вариантом для Слуцкого – он давно мечтает попробовать силы за границей. При этом возможность возглавить один из российских клубов тоже не исключается, но не является приоритетной.
После матча с "Тоттенхэмом" Слуцкий может подать в отставку //
Шамиль Газизов: "Гончаренко заменит Слуцкого? Пока не вижу повода для обсуждения"
Опрос
Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?
Русский
Израиль, Турция, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан - это всё Еуропа, заявили в пресс-службе УЕФА.
20:25
Thomas_Boy
Если уйдет, жаль. Но в любом случае спасибо за все и огромной удачи в будущей работе!
20:24
СашаРичагин
Такой исход было нетрудно предвидеть, когда он принял пост тренера сборной. См.: http://www.proza.ru/2015/11/21/1303
20:23
Нубяшка
m33 зачем? у него в каждом матче лч КВН
20:22
Гаттузо зол!
А разве Исраэль енто Европа? Ленчик может продолжить работу только там или в ЦУПе.
20:20
spetrov
Митяй, в космос ближе и быстрее - с экватора. Эх ты, чудо природы!
20:18
m33
А может он на сцену в КВН решил вернуться?
20:18
Митяй Антибомж
Ну правильно )) С Европы и в космос ближе летать ))
20:16
Крюков Сергей
Never say never again. Что-то маловероятно по правдоподобности. Но если уж...Леонид Викторович, удачи Вам. Надобно вновь где-нить в аэротерминалах пересечься, лет на 8-9 фарта хватит (тока матчи со спартачами я не имел ввиду тогда, а Вы и не поняли)). И всё ж, чтой-то ента камарилья не спроста, тяжковасто в стане армейском, не иначе...
20:14
Отжогин
А чо бы ему и не в Европу? Албания, например - тоже Европа. Как Мальта, Люксембург, Сан-Марино. А то - Гибралтар. Больше - никуда не возьмут.
20:14
spetrov
FINIX, ну конечно! Кони, вы идите на четвертом месте, а еще лучше на 5-6-7-8, но тренера оставьте. Он нам нравится. :) Раньше надо было крокодиловы слезы лить. А сейчас - готовьтесь! По весне чпокать вас будем. :)
20:13
BABOOIN
не исключены даже Гондурас и Гвинея
20:11
П_о_в_а_р
В Арсеналий, Леонид. Там и убивать то никого не надо, уже убитые все.
20:09
m33
Лёнчег! Не уходи! С кем же в космос то летать!)))
20:09
КолобокКолобков
ахаха)))))))))))))))))))) А то! Европейские гранды уже грызут себе глотку зпа право подписать Лёню Бигмака )))))
20:06
Русский
#дайтелёнепоработать #лёняверим
20:06
Док_
FINIX кони совсем зажрались. команда идёт на 4 месте, а они тренера менять хотят 20:00 ====================================================================================================== Так-то знаю другую московскую команду (уж не знаю - зажрались они или нет), в которой в этом сезоне поменяли тренера, когда она шла на первом месте...
20:02
FINIX
кони совсем зажрались. команда идёт на 4 месте, а они тренера менять хотят
20:00
Док_
Adios Аmigos R. Давай к нам в Урал на перезагрузку еси чё. Выйдешь через годик-другой как новенький, и можно снова в сборную, имхо. 19:42 ====================================================================================================== Так-то в Урал (говорят) можно через телевизор попасть))?
19:58
ЗА СПАРТАК С 1992
Леонид Викторович, удачи на новом месте работы - искренне. Всех коней ненавижу. А вас уважаю.
19:52
sap_bal
Пора уже ему в отпуск ехать
19:49
sergey.v1968
перекрыли канал поставки кокса - пельмешка сдулся, без допа команда ни о чём... А тренер (этот) в ней роли-то и не играл, были другие ресурсы для побед. А что внутренние победы стоили - показывает ежегодно космос. причём игры эдак 42 подряд.
19:45
spetrov
.
19:45
spetrov
Adios Аmigos R. - добрая душа. :)
19:45
Патриот Сибири
Будет учить игроков МЮ, мол, там Челси - это просто космос. А Ибрагимович потом придет к нему и скажет: "Тренер, я не бог, я... как вы это говорите по-русски?"
19:44
Гантэр
Никуда Леня не уйдет , пусть мясные и не надеются, ЦСКА за зиму приобретет хорошего форварда и устроит весенний спурт ,как не раз уже было. Вот этого то все журналисты болеющие за Спартак и боятся. И потом что за кризис то в ЦСКА. Кризис это в Локо , а ЦСКА на четвертом месте. Можно подумать армейцы за выживание борются, даже смешно. Вполне возможно что и не станет ЦСКА в этом году чемпионом , но каждый год в нашем чемпе это и не возможно , не 90 е.
19:43
Adios Аmigos R.
Давай к нам в Урал на перезагрузку еси чё. Выйдешь через годик-другой как новенький, и можно снова в сборную, имхо.
19:42
Док_
pikvl ========= На фоне истерик местных придурков на удивление хорошие-правильные-добрые слова. Единственно поправлю - Слуцкий пока никуда не ушел.
19:41
madmax25
Cheremis57 скажи, в твоём нике 57 это? Потому что если возраст, то старческий маразм на лицо.
19:41
spetrov
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), послушай доброго совета, наберись мужества и произнеси фразу "по моему мнению" хоть раз. :) Тебе это очень поможет в будущем. :)
19:40