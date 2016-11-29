После матча с "Тоттенхэмом" Слуцкий может подать в отставку

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке после последнего матча армейцев в уходящем году, утверждает "Р-Спорт". Последнюю игру красно-синие проведут 7 декабря в Лондоне в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". По данным источника, с большой долей вероятности Слуцкий покинет клуб.
В том случае, если Слуцкий все-таки подаст в отставку, его самый вероятный преемник – главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко. О таком варианте развития событий ранее в интервью "СЭ" говорил генеральный директор клуба из Башкирии Шамиль Газизов.
– Правда, что, если ЦСКА зимой позовет Гончаренко обратно, он вас покинет? – спросил Газизова в начале ноября корреспондент "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.
– Можно сказать, что с ЦСКА этот пункт работает. Только с одним клубом.
– То есть в случае обращения ЦСКА Гончаренко должен будет вернуться?
– Мы обязаны будем его отпустить без компенсации. Но это касается только ЦСКА, который действительно может воспользоваться такой опцией.
СашаРичагин
Такой исход было нетрудно предвидеть, когда он принял пост тренера сборной. См.: http://www.proza.ru/2015/11/21/1303
20:23
Гаттузо зол!
Резалты были пока подстраховка была из коробки для принтера. Подстраховки нет ,нет и результата. За ЧЕ надо ответить креслом. Там полностью была видна общая подготовка Пельменя.
20:22
Русский
Пёс А где в голосовании вариант "Валера"???? 19:51 ==================================== Валера в ЦСКА не поедет, ёпт... (почти (с))
20:10
Русский
#дайтелёнепоработать #лёняверим
20:09
Пёс
А где в голосовании вариант "Валера"????
19:51
Димитрий999
Этого бы не произошло, если бы не совмещение со сборной. Слуцкий просто "надорвался". нельзя так.
19:21
Вопреки
Закончился Газаевский багаж... Игроки бывшего тренера постарели и ничего нового от нынешнего тренера получить не смогли, играя по-накатанной... а что он, собственно, мог им дать, не имея собственного большого опыта игрока ? НИЧЕГО !!! Авторитет ему стряпала ангажированная пресса, а после провалов на ЧЕ и в России, заткнулась... Один КАЗАКОВ (Футбол России), преданный лизоблюд, пытается сохранить "великому" тренеру лицо... Поздно - все уже прочли книгу Рабинера о договорных матчах Слуцкого, слушали его КВНовские потуги о нефутбольной Стране, смотрели Евро и начали зевать от тошнотворного футбола ЦСКА, позорящего Россию в еврокубках.... куда гинеровский адм. ресурс не протолкнуть.Да и РФПЛ, без Гинера, этот "маятник" НИЧЕГО бы не добился... Это тоже все знают. Ну и кому он после этого нужен будет ? Если только Мутко... который озвучил прием в РФС профессиналов с большой буквы... Но и это тоже не этично - как человек, изобличенный в договорных матчах, с моральной точки зрения, может работать в высшем органе футбольного хозяйства России и учить жизни Гаджиева или Бердыева ?
19:07
spetrov
.
19:03
spetrov
18:59 - вот это уже лучше. :) А мы пока подготовимся и сделаем всех вас по весне. Вы бы не торопились раньше времени. А то умолять будете Леонида Викторовича вернуть. :)
19:03
баламошка
spetrov баламошка, если отвлечься от наших командных привязанностей... ну так себе подколол с Мостовым и Бубновым. Тренируй скил! :)////////////////////Ладно, пойду отсюда играть в спокойные игры) В кубики или спать.
19:02
Jean4
Может подать, а может и не подать.
19:00
spetrov
баламошка, если отвлечься от наших командных привязанностей... ну так себе подколол с Мостовым и Бубновым. Тренируй скил! :)
18:59
баламошка
Ещё нужно сжечь стадион ЦСКА на Масленицу. Люди будут водить хороводы вокруг него и радостно хрюкать)
18:59
spetrov
баламошка, согласись, что ты все это пишешь (как минимум через раз), даже не думая. :) PS: Между нами - здесь и так троллей полным полно, неужели роль очередного доставляет удовольствие? :)
18:58
баламошка
Нужно Онопко дать порулить. В помощники взять Мостового и Бубнова.
18:57
spetrov
Посмотрим, что из этого получится. Любая смена тренера таит в себе разные возможности. ;) Но я лично "за".
18:55
баламошка
Хватит меня рекламировать!)
18:55
футбол_2018
Ну хоть одна хорошая новость!!!Скорее бы 7 декабря!!!
18:54
spetrov
30 лет за ЦСКА!, слова "Баламошка" и "думал" лежат в разных непересекающихся областях. :)
18:54
кузя23
После поражения Баварии от Ростова под Анчелотти зашаталось кресло. Слуцкий для себя решил,это шанс. Нельзя его упускать.
18:46
merniloskut
Теги: Уфа, бамжы, Гончаренко, слив, Вилков...
18:42
fanfir
Курбан свет Бекиевича не вспоминают и на том спасибо ;)
18:41
Adios Аmigos R.
Леонидий держать строй!!!
18:40
Dzaga
Итак, новость напомню звучит не Слуцкого могут, а Слуцкий может, таким образом, некий "источник" явно находится в дружеских отношениях с ЛВС, раз в курсе его ближайших планов. Стал бы Слуцкий афишировать подобные не обыденные планы большому числу людей? Вряд ли... Если и да, то скорее всего самым близким. Будут ли эти люди сливать инфу прессе? Очевидно нет. Итого вывод: очередная желтизна
18:40
Вопреки
Бог ты мой... он что великий тренер и еще кому-то, кроме Гинера, нужен что ли ? Все уже знают кто на самом деле "добывал" трофеи клубу ( в кабинетах), его хвосты договорные в биографии, от которых "Крылья" до сих пор отмыться не могут, а "Терек" до сих пор отдает долги (посмотрите статистику всех матчей Рахимова со Слуцким). Так-что будет сидеть под адм. ресурсным крылом своего босса и не тявкать... Именно такой, смиренный, с негативом в биографии ( с такими проще решать проблемы и диктовать свои условия) боссу ЦСКА и нужен. Так-что не кормите нас сказками
18:39
30 лет за ЦСКА!
баламошка - Ты бы думал хотя б иногда, прежде чем писать.
18:39
vernon s
Этот сезон не ЦСКА. ЦСКА дарит его Спартаку, если тот не обделается весной. Нет абсолютно никаких аргументов убирать Слуцкого.
18:37
Веефника
"Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке после последнего матча армейцев в уходящем году в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"." ===== Все так безнадежно? Зато уйдет чемпионом России и, если завяжет с футболом, останется непобежденным:) В боксе у него хорошие перспективы - давно и серьезно тренируется. Пора в ринг.
18:32
Андрей Палыч 1979
Гинер не отпустит как всегда.Будут вместе пылить пылить ещё лет семь в том же составе.
18:32
lega74
с этим составом ни один тренер мира них-я не сможет
18:30