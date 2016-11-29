После матча с "Тоттенхэмом" Слуцкий может подать в отставку

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий может объявить о своей отставке после последнего матча армейцев в уходящем году, утверждает "Р-Спорт". Последнюю игру красно-синие проведут 7 декабря в Лондоне в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". По данным источника, с большой долей вероятности Слуцкий покинет клуб.

В том случае, если Слуцкий все-таки подаст в отставку, его самый вероятный преемник – главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко. О таком варианте развития событий ранее в интервью "СЭ" говорил генеральный директор клуба из Башкирии Шамиль Газизов.

– Правда, что, если ЦСКА зимой позовет Гончаренко обратно, он вас покинет? – спросил Газизова в начале ноября корреспондент "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– Можно сказать, что с ЦСКА этот пункт работает. Только с одним клубом.

– То есть в случае обращения ЦСКА Гончаренко должен будет вернуться?

– Мы обязаны будем его отпустить без компенсации. Но это касается только ЦСКА, который действительно может воспользоваться такой опцией.