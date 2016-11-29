Шамиль Газизов: "Гончаренко заменит Слуцкого? Пока не вижу повода для обсуждения"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию в СМИ о том, что Виктор Гончаренко по окончании первой части сезона может вернуться в ЦСКА и сменить Леонида Слуцкого на посту главного тренера команды.

– Никаких движений в данном направлении не происходило. Мы готовимся к завтрашнему матчу. Виктор Михайлович в команде, поглощен предстоящим матчем с "Зенитом", – сказал Газизов.

– Гончаренко не говорил вам, что зимой может уйти?

– Нет. Да и что сейчас об этом думать. Давайте жить дальше. Пока повода для обсуждений не вижу.

– Но у вас нет уверенности, что Гончаренко останется у вас до конца сезона?

– Я уверен, что он доработает. Но в этой жизни все бывает. Не забывайте, что Леонид Слуцкий действующий тренер. Очень уважаемый человек и специалист. Весь российский футбол только выиграет, если Слуцкий продолжит работать. Пока надо думать о другом.

– О чем?

– Откуда такая "утка". Слуцкий – тренер очень высокого уровня. Он помог нашей сборной попасть на чемпионат Европы. Потом что-то не получилось. Затем на него многое свалилось. Но Леонид Викторович не раз выигрывал чемпионат страны. Такие специалисты только украшают наш футбол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)