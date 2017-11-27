Денис Глушаков - зенитовцам: "С днем рождения! Приезжайте еще"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) опубликовал на своей странице видеоролик. В нем капитан красно-белых приглашает бывшего игрока сине-бело-голубых Владислава Радимова приехать в Москву еще раз.

"С днем рождения! Приезжайте еще", – заметил Глушаков.

Напомним, Радимов накануне отметил 42-летие. Сегодня дни рождения у главного тренера питерцев Роберто Манчини и экс-форварда Александра Кержакова. После разгрома москвичей на Крестовском в матче первого круга со счетом 5:1 экс-капитан невского клуба Радимов припомнил капитану красно-белых чемпионский пост с вопросом о дате празднования титула на фоне стадиона "Санкт-Петербург". "Приезжайте еще – за добавкой!" – написал после игры в начале августа бывший зенитовец.