Денис Глушаков - зенитовцам: "С днем рождения! Приезжайте еще"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) опубликовал на своей странице видеоролик. В нем капитан красно-белых приглашает бывшего игрока сине-бело-голубых Владислава Радимова приехать в Москву еще раз.
"С днем рождения! Приезжайте еще", – заметил Глушаков.
Напомним, Радимов накануне отметил 42-летие. Сегодня дни рождения у главного тренера питерцев Роберто Манчини и экс-форварда Александра Кержакова. После разгрома москвичей на Крестовском в матче первого круга со счетом 5:1 экс-капитан невского клуба Радимов припомнил капитану красно-белых чемпионский пост с вопросом о дате празднования титула на фоне стадиона "Санкт-Петербург". "Приезжайте еще – за добавкой!" – написал после игры в начале августа бывший зенитовец.
besnebes1
Твиттер Радимова в студию))
01:10
Tribunal Z
После Питера у Глушака язык в тряпочку был, а сейчас храбрый стал. Просто повезло что поросята отскочили и грамотно время затягивать стали в концовке, ещё ту клоунаду устроили.
01:05
Alexthegreat31
Если бы да кобы)))) шнурка спеть попросите))) насчёт в Москоу три)))
00:58
Tribunal Z
Приколист Глушак. Ты уже приехал, вам напихали пять штук, а в Москве вы еле отскочили, ещё и валялись в конце время затягивая, если бы не лоханулся Смольников когда не накрыл игрока при первом голе тогда не знаю чтобы вы сейчас на своих страницах писали.
00:55
П_о_в_а_р
Гыыы.))
00:50
guy1984
Я рад победе московской команды. Но ты здесь каким боком, гастрабайтер?
00:40
ki
норм, глушак - молодец!
00:37
Kortvv
В Москве прекрасные галстуки, видимо их в качестве подарков игроки тренеру и купили. Только они все красно-белые
00:21
Jean4
Тролли! Так и будут друг другу приветы передавать после побед.)
00:20
бомж на кляче от версачи
А ведь приедут и придётся Глушаку доставать трёхлитровую банку с чудным миллеровским напитком)))))))))))))
00:11
Luchezarny
Спартак сила!!!
00:09
Паласиос
Кто такой Радимов и кто такой Кокорин? Кто такой вообще зенит?
00:02
Ivarr
Вот из за таких вещей и появляется антипатия к команде.
23:58 27 ноября
Chrome
Болею за «Спартак», но, мне кажется, это лишнее. Троллить по-доброму кого-то из игроков соперника - ок, тем более, что многие вместе играют со бсорную и хорошо друг друга знают. Но вот тренера, пожалуй, не стоит.
23:49 27 ноября