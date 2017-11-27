23:37 27 ноября | Футбол — РФПЛ

Денис Глушаков - зенитовцам: "С днем рождения! Приезжайте еще"

14

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:1) опубликовал на своей странице видеоролик. В нем капитан красно-белых приглашает бывшего игрока сине-бело-голубых Владислава Радимова приехать в Москву еще раз.

"С днем рождения! Приезжайте еще", – заметил Глушаков.

Напомним, Радимов накануне отметил 42-летие. Сегодня дни рождения у главного тренера питерцев Роберто Манчини и экс-форварда Александра Кержакова. После разгрома москвичей на Крестовском в матче первого круга со счетом 5:1 экс-капитан невского клуба Радимов припомнил капитану красно-белых чемпионский пост с вопросом о дате празднования титула на фоне стадиона "Санкт-Петербург". "Приезжайте еще – за добавкой!" – написал после игры в начале августа бывший зенитовец.

Спартак М – Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (14)
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besnebes1

Твиттер Радимова в студию))

01:10

Tribunal Z

После Питера у Глушака язык в тряпочку был, а сейчас храбрый стал. Просто повезло что поросята отскочили и грамотно время затягивать стали в концовке, ещё ту клоунаду устроили.

01:05

Alexthegreat31

Если бы да кобы)))) шнурка спеть попросите))) насчёт в Москоу три)))

00:58

Tribunal Z

Приколист Глушак. Ты уже приехал, вам напихали пять штук, а в Москве вы еле отскочили, ещё и валялись в конце время затягивая, если бы не лоханулся Смольников когда не накрыл игрока при первом голе тогда не знаю чтобы вы сейчас на своих страницах писали.

00:55

П_о_в_а_р

Гыыы.))

00:50

guy1984

Я рад победе московской команды. Но ты здесь каким боком, гастрабайтер?

00:40

ki

норм, глушак - молодец!

00:37

Kortvv

В Москве прекрасные галстуки, видимо их в качестве подарков игроки тренеру и купили. Только они все красно-белые

00:21

Jean4

Тролли! Так и будут друг другу приветы передавать после побед.)

00:20

бомж на кляче от версачи

А ведь приедут и придётся Глушаку доставать трёхлитровую банку с чудным миллеровским напитком)))))))))))))

00:11

Luchezarny

Спартак сила!!!

00:09

Паласиос

Кто такой Радимов и кто такой Кокорин? Кто такой вообще зенит?

00:02

Ivarr

Вот из за таких вещей и появляется антипатия к команде.

23:58 27 ноября

Chrome

Болею за «Спартак», но, мне кажется, это лишнее. Троллить по-доброму кого-то из игроков соперника - ок, тем более, что многие вместе играют со бсорную и хорошо друг друга знают. Но вот тренера, пожалуй, не стоит.

23:49 27 ноября