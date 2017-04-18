Денис Глушаков: "Спартак" - это огромная семья, мы счастливы играть в этом клубе"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил клуб с днем рождения. Сегодня красно-белый клуб празднует 95-летие. Футболист заявил, что в детстве следил за игрой московского клуба и рисовал майки со спартаковской эмблемой.

– Когда я делал первые шаги в футболе, смотрел за "Спартаком", – сказал Глушаков в программе "Все на Матч". – Это был самый лучший клуб, стоит вспомнить, как играла команда, какие футболисты были. В детстве майки "Спартака" рисовали себе: Цымбаларь, Филимонов у меня в воротах играл.

Хотелось бы поздравить весь клуб, всех игроков. Это огромная семья. Одно название – "Спартак", великое имя. Мы счастливы играть в этом клубе. Здесь как дома. Приходишь на базу, в клуб, тебя встречают.

Гвардейцы "Спартака" //

"Спартак": без пяти сто лет!