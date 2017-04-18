Денис Глушаков: "Спартак" - это огромная семья, мы счастливы играть в этом клубе"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил клуб с днем рождения. Сегодня красно-белый клуб празднует 95-летие. Футболист заявил, что в детстве следил за игрой московского клуба и рисовал майки со спартаковской эмблемой.
– Когда я делал первые шаги в футболе, смотрел за "Спартаком", – сказал Глушаков в программе "Все на Матч". – Это был самый лучший клуб, стоит вспомнить, как играла команда, какие футболисты были. В детстве майки "Спартака" рисовали себе: Цымбаларь, Филимонов у меня в воротах играл.
Хотелось бы поздравить весь клуб, всех игроков. Это огромная семья. Одно название – "Спартак", великое имя. Мы счастливы играть в этом клубе. Здесь как дома. Приходишь на базу, в клуб, тебя встречают.
bond1951
а в ростове в локо че было не гони глушак туфту.......
17:06
shpasic
я-то слышал, а мама Глушакова в курсе?!
17:04
баламошка
shpasic а в Локомотиве не был счастлив после учёбы в школе ЦСКА?/////////////Ха-ха. Как зашёл, сразу хотел написать:"Шпасик, ты это слышал?" Но Шпасик ужо подшустрил)
17:03
shpasic
а в Локомотиве не был счастлив после учёбы в школе ЦСКА?
16:58