Денис Глушаков: "Паредес - не лучший опорник России. Я видел лучше"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" оценил полузащитника соперника Леандро Паредеса и добавил, что команда пока не думает о решающей игре в Лиге чемпионов против "Ливерпуля".
– Можно ли сказать, что Паредес – лучший опорник в чемпионате России?
– Нет, не лучший. Я видел лучше.
– Денис Глушаков?
– Нет, я про себя не говорю.
– А кто тогда?
– Ну, что я сейчас буду об этом говорить? Давайте, вопросы о "Спартаке". Есть?
– Вы и "Зенит" уже побеждали, и золото брали, а вот в Лиге чемпионов до плей-офф не доходили. "Ливерпуль" не сидит в голове уже сейчас?
– Не сидит. До "Ливерпуля" еще две игры в чемпионате России, и надо думать о них, а об англичанах потом. Конечно, какие-то мысли есть и сейчас, но, вот правда говорю, в команде пока разговоры только о "Зените". (Филипп ПАПЕНКОВ)
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Нефилим
Вернблум лучший опорник нашего чемпионата, объективно.
16:58
shpasic
лучший опорник - Денисов, только один усатый тренер об этом не знает)
16:51