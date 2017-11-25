Денис Глушаков: "Паредес - не лучший опорник России. Я видел лучше"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" оценил полузащитника соперника Леандро Паредеса и добавил, что команда пока не думает о решающей игре в Лиге чемпионов против "Ливерпуля"​.

– Можно ли сказать, что Паредес – лучший опорник в чемпионате России?

– Нет, не лучший. Я видел лучше.

– Денис Глушаков?

– Нет, я про себя не говорю.

– А кто тогда?

– Ну, что я сейчас буду об этом говорить? Давайте, вопросы о "Спартаке". Есть?

– Вы и "Зенит" уже побеждали, и золото брали, а вот в Лиге чемпионов до плей-офф не доходили. "Ливерпуль" не сидит в голове уже сейчас?

– Не сидит. До "Ливерпуля" еще две игры в чемпионате России, и надо думать о них, а об англичанах потом. Конечно, какие-то мысли есть и сейчас, но, вот правда говорю, в команде пока разговоры только о "Зените". (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится 27 ноября, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.