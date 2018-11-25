Денис Бояринцев: "Пенальти с Зе Луишем очевиден, но "Спартак" был способен отыграть и два мяча"

Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев отметил, что красно-белые в первом матче под руководством главного тренера Олега Кононова против "Крыльев Советов" (3:1) сыграли собранно и с большой самоотдачей. Однако, по его словам, говорить об изменениях в игре команды пока рано.

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу гостей после прострела мяч попал в руку нападающему "Спартака" Зе Луишу, который находился в своей штрафной площади, но судья Владимир Москалев не назначил пенальти.

- Тот момент больше в пользу атаки, была прервана передача, шедшая вдоль ворот, пенальти очевиден, - цитирует ТАСС Бояринцева. - Но судьи тоже ошибаются. Эпизод был одним из ключевых, но "Спартак" был способен отыграть и два мяча, судя по тому, с какой самоотдачей он действовал. Самарскому клубу этот момент показался ключевым, а та 10-минутка, которую выдал "Спартак", была очень приличной.

Все это хорошо прослеживалось, легионеры сыграли достаточно ответственно, опытные игроки с российским паспортом - достаточно мотивированно. Поэтому в целом была хорошая борьба, жажда победы и главным было выиграть. Победа была важна и для главного тренера в новой команде. Какой-то рисунок будет прослеживаться позже, рановато говорить об изменениях в игре.