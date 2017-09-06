Д’Урбано - о баннере в поддержку Карреры: "У нас просто отвисла челюсть"

Тренер "Спартака" по физподготовке Джорджо Д’Урбано признался, что его впечатлила поддержка болельщиков красно-белых на выездных матчах. Специалист отметил, что российские фанаты более страстные, чем итальянские.

– Москву назову одновременно прекрасным и ужасным городом, – цитирует 8news Д’Урбано. – Приведу такой пример: когда заходишь в банк, вокруг нет ни одного охранника. В Италии все иначе. Там заходишь в дверь, она за тобой закрывается, а передняя не откроется, если ты несешь оружие или что-то еще...

И еще один момент, который меня поразил, – это болельщики "Спартака". Они великолепны! Мы прилетели в Хабаровск, а они уже ждали нас на выходе из аэропорта. Про Санкт-Петербург вообще не говорю, но тут расстояние поближе. В Италии тоже ездят за своими командами, но она не такая большая. Даже если ехать из Милана в Палермо. У итальянских фанатов, едущих на выезда, нет такой страсти, как у русских.

– Что хотели бы сказать болельщикам, которые очень остро переживают неудачи команды на старте сезона?

– Хочу поблагодарить их за их энтузиазм и корректность. Когда мы увидели перформанс в поддержку Массимо, у всех нас просто отвисла челюсть. Каррера тоже был очень впечатлен. Нам, как и им, очень жаль, что у команды не все получается. По тому, как команда двигается, как играет, сколько создает моментов, мы должны иметь больше очков. И мы все работаем над тем, чтобы исправить ситуацию.