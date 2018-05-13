ЦСКА установил рекорд сорокалетия

Посещаемость матча ЦСКА – "Анжи" составила 25 916 зрителей. Таким образом, суммарная домашняя посещаемость ЦСКА в чемпионате России-2017/18 составила 234 080 человек.

В среднем домашние встречи армейцев посещали 15 605 болельщиков. Это клубный рекорд чемпионатов России.

В последний раз больше красно-синих поддерживали в 1975 году. Тогда в чемпионате СССР 327 000 человек посетили встречи армейцев, что в среднем составило 21 800 зрителей за матч. (Алексей МОРОЗ)