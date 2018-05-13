ЦСКА установил рекорд сорокалетия

Посещаемость матча ЦСКА – "Анжи" составила 25 916 зрителей. Таким образом, суммарная домашняя посещаемость ЦСКА в чемпионате России-2017/18 составила 234 080 человек.
В среднем домашние встречи армейцев посещали 15 605 болельщиков. Это клубный рекорд чемпионатов России.
В последний раз больше красно-синих поддерживали в 1975 году. Тогда в чемпионате СССР 327 000 человек посетили встречи армейцев, что в среднем составило 21 800 зрителей за матч. (Алексей МОРОЗ)
Millwall82
Don, ну да. 800 рэ для МСк это халява. Даже в метро Москву не посмотреть и в туалет не сходить.
15:44
Don
Millwall82, ну ваш рекорд по халявным билетам точно никто не побьёт)))
15:41
HAZELSAMARA
В 1975 году с футбольным ЦСКА работал Анатолий Тарасов. Как резюмировал эту затею Лев Филатов, ЦСКА как был на тринадцатом месте [по итогам 1974 года], так на нём и остался.
15:37
Millwall82
Великое достижение. Которое сложно будет перебить.
15:34
vabl
Можно было бы и в словарь заглянуть: не "сорокОлетие", а "сорокАлетие".
15:33
shpasic
а если бы ещё дачники приехали!
15:31