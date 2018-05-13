15:23 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА установил рекорд сорокалетия

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Посещаемость матча ЦСКА"Анжи" составила 25 916 зрителей. Таким образом, суммарная домашняя посещаемость ЦСКА в чемпионате России-2017/18 составила 234 080 человек.

В среднем домашние встречи армейцев посещали 15 605 болельщиков. Это клубный рекорд чемпионатов России.

В последний раз больше красно-синих поддерживали в 1975 году. Тогда в чемпионате СССР 327 000 человек посетили встречи армейцев, что в среднем составило 21 800 зрителей за матч. (Алексей МОРОЗ)

ЦСКА - Анжи

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Millwall82

Don, ну да. 800 рэ для МСк это халява. Даже в метро Москву не посмотреть и в туалет не сходить.

15:44

Don

Millwall82, ну ваш рекорд по халявным билетам точно никто не побьёт)))

15:41

HAZELSAMARA

В 1975 году с футбольным ЦСКА работал Анатолий Тарасов. Как резюмировал эту затею Лев Филатов, ЦСКА как был на тринадцатом месте [по итогам 1974 года], так на нём и остался.

15:37

Millwall82

Великое достижение. Которое сложно будет перебить.

15:34

vabl

Можно было бы и в словарь заглянуть: не "сорокОлетие", а "сорокАлетие".

15:33

shpasic

а если бы ещё дачники приехали!

15:31

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