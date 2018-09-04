ЦСКА сыграет с тульским "Арсеналом" на базе в Ватутинках

ЦСКА на официальном сайте подтвердил, что команда во время паузы на матчи сборных проведет товарищеский матч против тульского "Арсенала". Ранее о том, что встреча состоится, сообщила пресс-служба "оружейников".

Армейцы отмечают, что встреча состоится без зрителей на базе клуб в Ватутинках (9 сентября; начало – 14.00 по московскому времени). Туляки накануне сообщали, что игра пройдет на "ВЭБ Арене".

Отметим, что команды уже играли между собой в чемпионате России-2018/19. Встреча 4-го тура завершилась разгромной победой армейцев – 3:0.

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