ЦСКА сыграет с тульским "Арсеналом" на базе в Ватутинках

ЦСКА на официальном сайте подтвердил, что команда во время паузы на матчи сборных проведет товарищеский матч против тульского "Арсенала". Ранее о том, что встреча состоится, сообщила пресс-служба "оружейников".
Армейцы отмечают, что встреча состоится без зрителей на базе клуб в Ватутинках (9 сентября; начало – 14.00 по московскому времени). Туляки накануне сообщали, что игра пройдет на "ВЭБ Арене".
Отметим, что команды уже играли между собой в чемпионате России-2018/19. Встреча 4-го тура завершилась разгромной победой армейцев – 3:0.
9 сентября #ЦСКА проведёт товарищеский матч с @pfc_arsenal на базе в Ватутинках. Игра пройдет без зрителейhttps://t.co/kqLgLOqgAn pic.twitter.com/yY06vhYe3C– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 сентября 2018 г.
Все о чемпионате России по футболу - здесь
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/tovarishcheskiy-match-pfk-cska-arsenal-t-proydet-v-zakrytom-rezhime/