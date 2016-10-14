10:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА поздравил Онопко с днем рождения: "С этим тренером уже 11 раз обыграли "Спартак"

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ЦСКА поздравил тренера Виктора Онопко с днем рождения. Сегодня экс-защитнику "Спартака" и сборной России исполнилось 47 лет.

– Сегодня 47 лет исполняется тренеру, с которым мы уже 11 раз обыграли красно-белых. С днем рождения, Виктор Савельевич, – говорится в сообщении.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Тот самый Зануда

Алексей Х====Ну то,что там чешет Митрофанушка,мне как то фиолетово.Меня больше прельщают победы,нежели популярность,которая кстати бывает разной.Чикатило в своё время тоже был весьма популярной личностью.

12:09

Алексей Х

Тот самый Зануда Самое прямое. О популярности речь. И не Амкар он тут припомнил, и даже не Зенит ведь)) А вы типа "популярные" 4,5 тысячи заполнить не можете в 12 миллионном городе.)

12:02

Андерсен 6111

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО! Это специально тебе про спам вспомнили! ))) Драли, дерём и будем драть! А вы будете вспоминать своих выкинутых из команды. И не раз. А Савельича - с ДНЁМ ВАРЕНЬЯ! Удачи! Спортивного и житейского долголетия!

11:59

Тот самый Зануда

Алексей Х====А какое отношение имеет заполняемость гостевого сектора к заметке,в которой над вами откровенно прикалываются?))) Ты уж извини,но такая популярность на хрен не нужна.

11:59

foreverCSKAforever

С днюхой!!!

11:56

Helicopter

11 побед над середняком. То же мне достижение.

11:49

"bluе-whitе"

А чесночину об лысину тёрли??? Смотрите, удача отвернется!!!

11:43

Алексей Х

На почве отстранения Еременко и не то еще отмочат)) Ждем-с

11:41

crazysun78

вы там совсем таблеток обожрались?.. ))

11:39

Алексей Х

Тот самый Зануда===Да, точно. И ведь даже ты посчитал нужным здесь отписаться.) Хотя вам бы лучше заняться заполняемостью гостевых секторов на выездных матчах Зенита. Но это как-то сложно, особенно, когда есть ВЦИОМ))

11:31

джо

Жалкий клуб,с вечно обделывающимся хозяином.Тот заявлял что стадион раньше Спартака построит,то говорил,что на открытие Челси приедет и здесь,поздравляя своего тренера пытаются укусить великий клуб.Боюсь что надорвались тягаться и банкротство не за горами....

11:30

armi

Популярный клуб размазали еще разок, а даже зануды это признают. С днем рождения, Виктор Савельич!!!!! Здоровья и успехов!!!!!!!!

11:26

Тот самый Зануда

Троллят СпаМ по любому поводу, и все кому не лень.Вот и вся его популярность.

11:14

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

и спрашивается какой клуб самый популярный в России?! если ЕГО упоминают даже в поздравлениях своего тренера

11:05

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Материалы других СМИ