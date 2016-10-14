ЦСКА поздравил Онопко с днем рождения: "С этим тренером уже 11 раз обыграли "Спартак"

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Тот самый Зануда
Алексей Х====Ну то,что там чешет Митрофанушка,мне как то фиолетово.Меня больше прельщают победы,нежели популярность,которая кстати бывает разной.Чикатило в своё время тоже был весьма популярной личностью.
12:09
Алексей Х
Тот самый Зануда Самое прямое. О популярности речь. И не Амкар он тут припомнил, и даже не Зенит ведь)) А вы типа "популярные" 4,5 тысячи заполнить не можете в 12 миллионном городе.)
12:02
Андерсен 6111
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО! Это специально тебе про спам вспомнили! ))) Драли, дерём и будем драть! А вы будете вспоминать своих выкинутых из команды. И не раз. А Савельича - с ДНЁМ ВАРЕНЬЯ! Удачи! Спортивного и житейского долголетия!
11:59
Тот самый Зануда
Алексей Х====А какое отношение имеет заполняемость гостевого сектора к заметке,в которой над вами откровенно прикалываются?))) Ты уж извини,но такая популярность на хрен не нужна.
11:59
foreverCSKAforever
С днюхой!!!
11:56
Helicopter
11 побед над середняком. То же мне достижение.
11:49
"bluе-whitе"
А чесночину об лысину тёрли??? Смотрите, удача отвернется!!!
11:43
Алексей Х
На почве отстранения Еременко и не то еще отмочат)) Ждем-с
11:41
crazysun78
вы там совсем таблеток обожрались?.. ))
11:39
Алексей Х
Тот самый Зануда===Да, точно. И ведь даже ты посчитал нужным здесь отписаться.) Хотя вам бы лучше заняться заполняемостью гостевых секторов на выездных матчах Зенита. Но это как-то сложно, особенно, когда есть ВЦИОМ))
11:31
джо
Жалкий клуб,с вечно обделывающимся хозяином.Тот заявлял что стадион раньше Спартака построит,то говорил,что на открытие Челси приедет и здесь,поздравляя своего тренера пытаются укусить великий клуб.Боюсь что надорвались тягаться и банкротство не за горами....
11:30
armi
Популярный клуб размазали еще разок, а даже зануды это признают. С днем рождения, Виктор Савельич!!!!! Здоровья и успехов!!!!!!!!
11:26
Тот самый Зануда
Троллят СпаМ по любому поводу, и все кому не лень.Вот и вся его популярность.
11:14
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
и спрашивается какой клуб самый популярный в России?! если ЕГО упоминают даже в поздравлениях своего тренера
11:05