ЦСКА поздравил Онопко с днем рождения: "С этим тренером уже 11 раз обыграли "Спартак"

ЦСКА поздравил тренера Виктора Онопко с днем рождения. Сегодня экс-защитнику "Спартака" и сборной России исполнилось 47 лет.

– Сегодня 47 лет исполняется тренеру, с которым мы уже 11 раз обыграли красно-белых. С днем рождения, Виктор Савельевич, – говорится в сообщении.