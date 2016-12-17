ЦСКА поздравил Одиа с днем рождения

ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего защитника клуба Чиди Одиа. Сегодня экс-футболисту сборной Нигерии исполнилось 33 года. Одиа защищал цвета армейцев с 2004 по 2012 год. С командой он выиграл два чемпионата, четыре Кубка и три Суперкубка России, а также Кубок УЕФА. В феврале 2012 года он покинул ЦСКА и завершил профессиональную карьеру в возрасте 28 лет.

Сегодня 33 года Чиди Одиа – 2-кратному чемпиону, 4-кратному обладателю Кубка, 3-кратному обладателю Суперкубка и обладателю Кубка УЕФА! pic.twitter.com/PEL99GS1XB – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 17 декабря 2016 г.