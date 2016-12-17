11:19 17 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА поздравил Одиа с днем рождения

0
0
0
2

ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего защитника клуба Чиди Одиа. Сегодня экс-футболисту сборной Нигерии исполнилось 33 года. Одиа защищал цвета армейцев с 2004 по 2012 год. С командой он выиграл два чемпионата, четыре Кубка и три Суперкубка России, а также Кубок УЕФА. В феврале 2012 года он покинул ЦСКА и завершил профессиональную карьеру в возрасте 28 лет.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Levbereg

А почему он так рано завершил карьеру? Сломался? Пару сезонов он вообще играл сильно. Вспоминаются его подключения в атаку со своеобразной обводкой в виде дирижирования ногами)))

16:37 17 декабря

Mark Krass

Самый белый парень в ЦСКА - это Чиди Одиа))

14:28 17 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ