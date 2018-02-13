ЦСКА поздравил Бабаева с 40-летием

ЦСКА в своем Твиттере поздравил с днем рождения генерального директора клуба Романа Бабаева. Сегодня, 13 февраля, представителю руководства армейцев исполняется 40 лет.

"Поздравляем с днем рождения нашего генерального директора Романа Бабаева! Надеемся, игрокам не придется покупать галстук в подарок", - говорится в сообщении ЦСКА.

Напомним, сегодня, 13 февраля, ЦСКА в Белграде сыграет с "Црвеной Звездой" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.