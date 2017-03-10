ЦСКА покажет программу "По коням!" перед матчем с "Томью"

Перед матчем 19-го тура чемпионата России против "Томи" 11 марта в 13:10 в прямой эфир клубного канала из студии с видом на поле "Арены ЦСКА" выйдет программа "По коням!", дебют которой состоялся неделю назад.

Как и первый раз, в роли ведущих выступят Катерина Кирильчева и в прошлом защитник ЦСКА, а ныне тренер армейской школы Олег Корнаухов.

Гостями студии станут известные болельщики клуба, артисты и медийные персоны. В программе также будут использованы сюжеты армейской медиагруппы, прямые включения, интерактив с болельщиками.