ЦСКА объявил о назначении Аксенова на пост тренера молодежки

Новым старшим тренером молодежной команды ЦСКА, как и предполагал "СЭ", назначен Андрей Аксенов. 36-летний тренер с декабря 2007 года работал в ДЮСШ клуба, а также руководил командой красно-синих 2000 года рождения.
– Однозначно, планирую пообщаться с главным тренером ЦСКА, - отметил Аксенов в своем первом интервью в новой должности. - Очень жду этой встречи, чтобы услышать советы и требования главного тренера. Важно как можно скорее наладить взаимопонимание.
– Назначение в молодежную команду – переход на более высокий уровень. В отличие от школы здесь ваша работа будет на виду, и больше будет внимания со стороны болельщиков и прессы. Вы готовы к этому?
– Да, конечно. Ничего не поменяется: болельщики хотят, чтобы команда побеждала и готовила молодых игроков для основного состава. Мы будем следовать в этом же направлении, стараться радовать их победами и качественным пополнением. Болельщики всегда поддерживают молодежку, и мы постараемся их не подвести.
Старшим тренером армейской молодёжки назначен Андрей Аксёнов https://t.co/Tx14xHL5J3 #ЦСКАU21 pic.twitter.com/CFgpb19MIP– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 31 мая 2017 г.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/andrey-aksenov-postarayus-opravdat-ozhidaniya/