ЦСКА объявил о назначении Аксенова на пост тренера молодежки

Новым старшим тренером молодежной команды ЦСКА, как и предполагал "СЭ", назначен Андрей Аксенов. 36-летний тренер с декабря 2007 года работал в ДЮСШ клуба, а также руководил командой красно-синих 2000 года рождения.

– Однозначно, планирую пообщаться с главным тренером ЦСКА, - отметил Аксенов в своем первом интервью в новой должности. - Очень жду этой встречи, чтобы услышать советы и требования главного тренера. Важно как можно скорее наладить взаимопонимание.

– Назначение в молодежную команду – переход на более высокий уровень. В отличие от школы здесь ваша работа будет на виду, и больше будет внимания со стороны болельщиков и прессы. Вы готовы к этому?

– Да, конечно. Ничего не поменяется: болельщики хотят, чтобы команда побеждала и готовила молодых игроков для основного состава. Мы будем следовать в этом же направлении, стараться радовать их победами и качественным пополнением. Болельщики всегда поддерживают молодежку, и мы постараемся их не подвести.