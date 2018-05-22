Чистяков - о "деле Смолова": "Полиграф показал - я не выполнял заказ"

Судья Артем Чистяков сообщил, что успешно прошел проверку на полиграфе по поводу желтой карточки, ошибочно показанной нападающему "Краснодара" Федору Смолову в матче 26-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0). Это предупреждение стало для форварда "быков" четвертым, из-за чего он был дисквалифицирован на одну игру - краснодарцы на выезде проиграли ЦСКА (1:2). В итоге арбитр был отстранен до конца 2018 года.
- За этот месяц очень много "грязи" вылилось в мой адрес, будто выполнял чей-то заказ, была предвзятость, - сказал в эфире программы "Свисток" Чистяков. - Конечно же, хотелось доказать свою невиновность - то, что ничей заказ не выполнялся. Руководители РФС посодействовали в том, чтобы я прошел полиграф, за что им, конечно же, большое спасибо. Доказал свою невиновность - никакого заказа ни со стороны кого-либо не было. Тем более, я не выполнял его.
Процедура была в здании РФС. Есть специальные люди, которые занимаются этим. Полиграфолог - с ним я проходил проверку в течение трех часов мы с ним общались. Мы проходили полиграф, задавались вопросы в плане игры, заказа, договорного матча. Все было связано с этим матчем.
Есть официальное заключение - комиссар по безопасности Железнов Олег Владимирович составил его. Насколько я понимаю, заключение о том, что я невиновен в плане того, что я не выполнял ничей заказ, передано руководителям РФС. Такого не было, в заключении это четко прописано.
От семьи и друзей есть поддержка. Все мы переживаем из-за того, что происходит в данный момент. Думаю, ничего - это все пройдет. Надо просто перебороть себя, продолжать тренироваться и обслуживать матчи. Пока работаю на любительском уровне, держу себя в форме. Конечно же, хочу в ближайшее время приступить к судейству на том уровне, на котором был.
Судей "казнили" за Смолова //
Xистяков отобрал у Галицкого 12 миллионов евро. И он не виноват
Cap. Morgan
Все вопросы о матче
00:22
Cap. Morgan
Полиграф обмануть ничего не стот. Это раз. Все вопросы, в течении трёх часов, так или не бывает, или спец слабый. Это два. Ничего не доказал. Это три))
00:22
shpasic
полиграф - это кто-то типа бздящего, простите, терминатора?)
00:01
popcorner
А чего к Шепелеву на передачу на пошёл?
23:53 22 мая
клад555
Ответ дебилам,для которых Гинер все купил.....хотя сейчас скажут,что он и полиграф купил)
23:46 22 мая
сабзеро
Ну что, ГВК-шники, умылись? А вони-то было.
23:44 22 мая