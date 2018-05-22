23:34 22 мая | Футбол — РФПЛ

Чистяков - о "деле Смолова": "Полиграф показал - я не выполнял заказ"

Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ и судья Артем ЧИСТЯКОВ. Фото fckrasnodar.ru
Нападающий "Краснодара" Федор СМОЛОВ и судья Артем ЧИСТЯКОВ. Фото fckrasnodar.ru
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Судья Артем Чистяков сообщил, что успешно прошел проверку на полиграфе по поводу желтой карточки, ошибочно показанной нападающему "Краснодара" Федору Смолову в матче 26-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0). Это предупреждение стало для форварда "быков" четвертым, из-за чего он был дисквалифицирован на одну игру - краснодарцы на выезде проиграли ЦСКА (1:2). В итоге арбитр был отстранен до конца 2018 года.

 
14 апреля. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Арсенал&quot; - 3:0. Артем ЧИСТЯКОВ и Федор СМОЛОВ."Спасибо Чистякову, который поставил на Промеса и денег заработал". Смолов расстроился, что не стал лучшим бомбардиром

- За этот месяц очень много "грязи" вылилось в мой адрес, будто выполнял чей-то заказ, была предвзятость, - сказал в эфире программы "Свисток" Чистяков. - Конечно же, хотелось доказать свою невиновность - то, что ничей заказ не выполнялся. Руководители РФС посодействовали в том, чтобы я прошел полиграф, за что им, конечно же, большое спасибо. Доказал свою невиновность - никакого заказа ни со стороны кого-либо не было. Тем более, я не выполнял его.

Процедура была в здании РФС. Есть специальные люди, которые занимаются этим. Полиграфолог - с ним я проходил проверку в течение трех часов мы с ним общались. Мы проходили полиграф, задавались вопросы в плане игры, заказа, договорного матча. Все было связано с этим матчем.

Есть официальное заключение - комиссар по безопасности Железнов Олег Владимирович составил его. Насколько я понимаю, заключение о том, что я невиновен в плане того, что я не выполнял ничей заказ, передано руководителям РФС. Такого не было, в заключении это четко прописано.

От семьи и друзей есть поддержка. Все мы переживаем из-за того, что происходит в данный момент. Думаю, ничего - это все пройдет. Надо просто перебороть себя, продолжать тренироваться и обслуживать матчи. Пока работаю на любительском уровне, держу себя в форме. Конечно же, хочу в ближайшее время приступить к судейству на том уровне, на котором был.

Судей "казнили" за Смолова //
Xистяков отобрал у Галицкого 12 миллионов евро. И он не виноват

Краснодар - Арсенал Т
ЦСКА - Краснодар

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Cap. Morgan

Все вопросы о матче

00:22

Cap. Morgan

Полиграф обмануть ничего не стот. Это раз. Все вопросы, в течении трёх часов, так или не бывает, или спец слабый. Это два. Ничего не доказал. Это три))

00:22

shpasic

полиграф - это кто-то типа бздящего, простите, терминатора?)

00:01

popcorner

А чего к Шепелеву на передачу на пошёл?

23:53 22 мая

клад555

Ответ дебилам,для которых Гинер все купил.....хотя сейчас скажут,что он и полиграф купил)

23:46 22 мая

сабзеро

Ну что, ГВК-шники, умылись? А вони-то было.

23:44 22 мая

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