Чистяков - о "деле Смолова": "Полиграф показал - я не выполнял заказ"

Судья Артем Чистяков сообщил, что успешно прошел проверку на полиграфе по поводу желтой карточки, ошибочно показанной нападающему "Краснодара" Федору Смолову в матче 26-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (3:0). Это предупреждение стало для форварда "быков" четвертым, из-за чего он был дисквалифицирован на одну игру - краснодарцы на выезде проиграли ЦСКА (1:2). В итоге арбитр был отстранен до конца 2018 года.

- За этот месяц очень много "грязи" вылилось в мой адрес, будто выполнял чей-то заказ, была предвзятость, - сказал в эфире программы "Свисток" Чистяков. - Конечно же, хотелось доказать свою невиновность - то, что ничей заказ не выполнялся. Руководители РФС посодействовали в том, чтобы я прошел полиграф, за что им, конечно же, большое спасибо. Доказал свою невиновность - никакого заказа ни со стороны кого-либо не было. Тем более, я не выполнял его.

Процедура была в здании РФС. Есть специальные люди, которые занимаются этим. Полиграфолог - с ним я проходил проверку в течение трех часов мы с ним общались. Мы проходили полиграф, задавались вопросы в плане игры, заказа, договорного матча. Все было связано с этим матчем.

Есть официальное заключение - комиссар по безопасности Железнов Олег Владимирович составил его. Насколько я понимаю, заключение о том, что я невиновен в плане того, что я не выполнял ничей заказ, передано руководителям РФС. Такого не было, в заключении это четко прописано.

От семьи и друзей есть поддержка. Все мы переживаем из-за того, что происходит в данный момент. Думаю, ничего - это все пройдет. Надо просто перебороть себя, продолжать тренироваться и обслуживать матчи. Пока работаю на любительском уровне, держу себя в форме. Конечно же, хочу в ближайшее время приступить к судейству на том уровне, на котором был.

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