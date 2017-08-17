Чисамба Лунгу: "Если Богу будет угодно, я вернусь и стану тренером "Урала"

Нападающий Чисамба Лунгу, перешедший накануне из "Урала" в "Аланьяспор"​, обратился к болельщикам команды, руководству и персоналу клуба, а также к бывшим партнерам по "Уралу" в прощальном письме. Среди прочего в нем отмечается, что однажды форвард может вернуться в екатеринбургский клуб в качестве тренера.

Текст письма:

– Сейчас я игрок "Аланьяспора", и это счастливый и одновременно грустный момент для меня, – приводит письмо Лунгу официальный сайт "Урала". – Я знал, что однажды покину "Урал", но не предполагал, что этот день наступит сейчас, однако только Богу известно, какое время лучшее для перемен.



Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали не только команду, но и лично меня и мою семью, для кого я стал частью семьи. Я отношусь с глубоким уважением к вам и искренне благодарю за вашу любовь и поддержку – как в хорошие, так и в плохие времена. И я всегда буду любить вас…



Благодарю команду, спасибо, вам, ребята, за то, что стали частью моей футбольной карьеры и свидетелями моего роста как футболиста и как мужчины. За семь лет, которые я провел в "Урале", я стал тем, кем являюсь сейчас. Пусть Господь благословит вас и ваши семьи.



Дай бог, чтобы у всех вас, у персонала, медиков и сотрудников офиса клуба все было хорошо. Те, кто помогал мне и моей семье, пусть Господь благословит вас и все, что вы делаете. Особенную роль для меня сыграл Андрей Тиунов, который был не просто переводчиком, а моим братом. Своим трудом он облегчал мою жизнь в течение семи лет. Я желаю ему крепкого здоровья и успеха...



Я могу написать целую книгу, чтобы выразить свою благодарность президенту клуба Григорию Иванову. Я бы назвал эту книгу "Великий отец". Он поверил в меня, когда никто не верил, и дал шанс доказать и показать миру талант, данный мне свыше. Благодаря ему я сейчас в "Аланьяспоре"! Пусть Всевышний наградит вас за ваше милосердие. Я молюсь за вас и вашу семью. Я назвал вторую дочь именем вашей супруги (и моей матери – Ирины), за ее любовь и заботу, с которой она относилась ко мне и моей семье в годы, когда я был в "Урале". Еще раз спасибо за то, что однажды вы для меня сделали!



И если Богу будет угодно, я вернусь и стану тренером "Урала". С наилучшими пожеланиями клубу, который останется навсегда в моем сердце!