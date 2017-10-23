Четыре матча без голов – новый "рекорд" "Краснодара"

После поражения от "Локомотива" в гостевом матче 14-го тура премьер-лиги (0:2) безголевая серия "Краснодара" достигла четырех встреч. Это худший результат в истории клуба. Предыдущая серия была в начале 2017 года, когда "быки" проиграли в Лиге Европы "Сельте" и добились двух нулевых ничьих – с "Уфой" и "Ростовом". (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда "Краснодар" не мог забить в трех и более матчах
|
Сезон
|
Главный тренер
|
Матчи
|
Дата
|
Турнир
|
Соперники
|
2017/18
|
4
|
24.09.2017
|
РФПЛ
|
Зенит (д) – 0:2
|
|
|
|
29.09.2017
|
РФПЛ
|
Арсенал (г) – 0:1
|
|
|
|
14.10.2017
|
РФПЛ
|
ЦСКА (д) – 0:1
|
|
|
|
23.10.2017
|
РФПЛ
|
Локомотив (д) – 0:2
|
2008
|
Владимир ВОЛЧЕК
|
3
|
16.06.2008
|
ПФЛ
|
Динамо Ст (г) – 0:2
|
|
|
|
22.06.2008
|
ПФЛ
|
Энергия (г) – 0:0
|
|
|
|
27.06.2008
|
ПФЛ
|
Волгарь-Газпром-2 (д) – 0:0
|
2009
|
Нурбий ХАКУНОВ
|
3
|
29.07.2009
|
ФНЛ
|
Балтика (д) – 0:0
|
|
|
|
06.08.2009
|
ФНЛ
|
Носта (г) – 0:4
|
|
|
|
09.08.2009
|
ФНЛ
|
Витязь Кр (г) – 0:2
|
2012/13
|
Славолюб МУСЛИН
|
3
|
08.04.2013
|
РФПЛ
|
Мордовия (г) – 0:0
|
|
|
|
13.04.2013
|
РФПЛ
|
Кр.Советов (д) – 0:3
|
|
|
|
21.04.2013
|
РФПЛ
|
Зенит (г) – 0:1
|
2016/17
|
Игорь ШАЛИМОВ
|
3
|
16.03.2017
|
ЛЕ
|
Сельта (д) – 0:2
|
|
|
|
19.03.2017
|
РФПЛ
|
Уфа (д) – 0:0
|
|
|
|
03.04.2017
|
РФПЛ
|
Ростов (г) – 0:0
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