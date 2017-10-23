Четыре матча без голов – новый "рекорд" "Краснодара"

После поражения от "Локомотива" в гостевом матче 14-го тура премьер-лиги (0:2) безголевая серия "Краснодара" достигла четырех встреч. Это худший результат в истории клуба. Предыдущая серия была в начале 2017 года, когда "быки" проиграли в Лиге Европы "Сельте" и добились двух нулевых ничьих – с "Уфой" и "Ростовом". (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда "Краснодар" не мог забить в трех и более матчах