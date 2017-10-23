22:16 | Футбол — РФПЛ

Четыре матча без голов – новый "рекорд" "Краснодара"

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После поражения от "Локомотива" в гостевом матче 14-го тура премьер-лиги (0:2) безголевая серия "Краснодара" достигла четырех встреч. Это худший результат в истории клуба. Предыдущая серия была в начале 2017 года, когда "быки" проиграли в Лиге Европы "Сельте" и добились двух нулевых ничьих – с "Уфой" и "Ростовом". (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда "Краснодар" не мог забить в трех и более матчах

Сезон

Главный тренер

Матчи

Дата

Турнир

Соперники

2017/18

Игорь ШАЛИМОВ

4

24.09.2017

РФПЛ

Зенит (д) – 0:2

 

 

 

29.09.2017

РФПЛ

Арсенал (г) – 0:1

 

 

 

14.10.2017

РФПЛ

ЦСКА (д) – 0:1

 

 

 

23.10.2017

РФПЛ

Локомотив (д) – 0:2

2008

Владимир ВОЛЧЕК

3

16.06.2008

ПФЛ

Динамо Ст (г) – 0:2

 

 

 

22.06.2008

ПФЛ

Энергия (г) – 0:0

 

 

 

27.06.2008

ПФЛ

Волгарь-Газпром-2 (д) – 0:0

2009

Нурбий ХАКУНОВ

3

29.07.2009

ФНЛ

Балтика (д) – 0:0

 

 

 

06.08.2009

ФНЛ

Носта (г) – 0:4

 

 

 

09.08.2009

ФНЛ

Витязь Кр (г) – 0:2

2012/13

Славолюб МУСЛИН

3

08.04.2013

РФПЛ

Мордовия (г) – 0:0

 

 

 

13.04.2013

РФПЛ

Кр.Советов (д) – 0:3

 

 

 

21.04.2013

РФПЛ

Зенит (г) – 0:1

2016/17

Игорь ШАЛИМОВ

3

16.03.2017

ЛЕ

Сельта (д) – 0:2

 

 

 

19.03.2017

РФПЛ

Уфа (д) – 0:0

 

 

 

03.04.2017

РФПЛ

Ростов (г) – 0:0
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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МачоМэн

галицкий все равно не уволит его - хашига все устраивает

22:24