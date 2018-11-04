Четвертое домашнее поражение подряд в РПЛ. "Спартак" уступил "Уралу"

"Спартак" на своем поле в матче 13-го тура чемпионата России проиграл "Уралу" (1:2). Московская команда потерпела четвертое домашнее поражение в РПЛ подряд.

В первом тайме точным ударом со штрафного отличился полузащитник гостей Николай Димитров. После перерыва на гол нападающего красно-белых Луиза Адриану в сезоне через 2 минуты ответил форвард гостей Андрей Панюков.

"Спартак" с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Урал" (16) поднялся на восьмую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Спартак" (Москва) – "Урал" (Екатеринбург) – 1:2 (0:1)

Голы: Димитров, 29 (0:1). Луиз Адриану, 74 (1:1). Панюков, 76 (1:2).

"Спартак" (Москва): Максименко, Петкович, Кутепов, Джикия, Комбаров, Ташаев (Ханни, 55), Боккетти, Зобнин, Игнатов (Еременко, 55), Попов (Мельгарехо, 80), Луиз Адриану.

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Димитров, Бавин, Бумаль, Панюков (Брызгалов, 85), Эль-Кабир (Араторе, 90+1), Ильин.

Предупреждения: Ароян, 17. Кутепов, 29. Джикия, 38. Панюков, 38. Кулаков, 45. Бавин, 47. Эль-Кабир, 90.

Судьи: Мешков (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону), Назаров (Невинномысск).

4 ноября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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