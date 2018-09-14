Премьер-лига. 7-й тур. Расписание и результаты матчей

"Локомотив" – "Динамо"
14 сентября. Москва. Стадион "РЖД Арена". 19.30 (МатчПремьер).
"Локомотив" – "Динамо": онлайн-трансляция матча
"Рубин" – "Енисей"
15 сентября. Казань. Стадион "Казань Арена". 14.00 (Матч ТВ, МатчПремьер).
"Рубин" – "Енисей": онлайн-трансляция матча
"Уфа" – ЦСКА
15 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник". 16.30 (МатчПремьер).
"Уфа" – ЦСКА: онлайн-трансляция матча
"Арсенал" – "Крылья Советов"
15 сентября. Тула. Стадион "Арсенал". 19.00 (МатчПремьер).
"Арсенал" – "Крылья Советов": онлайн-трансляция матча
"Оренбург" – "Зенит"
16 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик". 14.00 (МатчПремьер).
"Оренбург" – "Зенит": онлайн-трансляция матча
"Анжи" – "Краснодар"
16 сентября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена". 16.30 (МатчПремьер).
"Анжи" – "Краснодар": онлайн-трансляция матча
"Спартак" – "Ахмат"
16 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена". 19.00 (МатчПремьер).
"Спартак" – "Ахмат": онлайн-трансляция матча
"Урал" – "Ростов"
17 сентября. Екатеринбург. Стадион "Екатеринбург Арена". 17.30 (МатчПремьер).
"Урал" – "Ростов": онлайн-трансляция матча
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам