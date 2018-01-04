Частью трансфера Смолова в "Зенит" может стать переход Жиркова в "Краснодар"

"СЭ" стали известны подробности возможного перехода в "Зенит" 27-летнего нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова.

По нашим данным, существует вариант, при котором "быки" в качестве компенсации получат 10 миллионов евро, бонусы за достижения форварда в составе питерцев, а также хавбека сине-бело-голубых Юрия Жиркова. В этом сезоне 34-летний футболист провел в составе "Зенита" 16 официальных матчей, забив 1 гол, его контракт заканчивается в июне этого года. При этом краснодарцы готовы предложить ему двухлетнее соглашение.

Вместе с тем, не исключено, что в обмен на Смолова клуб Сергея Галицкого пополнит другой нападающий – 29-летний Артем Дзюба. (Вячеслав КОРОТКИН)