Частью трансфера Смолова в "Зенит" может стать переход Жиркова в "Краснодар"

"СЭ" стали известны подробности возможного перехода в "Зенит" 27-летнего нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова.
По нашим данным, существует вариант, при котором "быки" в качестве компенсации получат 10 миллионов евро, бонусы за достижения форварда в составе питерцев, а также хавбека сине-бело-голубых Юрия Жиркова. В этом сезоне 34-летний футболист провел в составе "Зенита" 16 официальных матчей, забив 1 гол, его контракт заканчивается в июне этого года. При этом краснодарцы готовы предложить ему двухлетнее соглашение.
Вместе с тем, не исключено, что в обмен на Смолова клуб Сергея Галицкого пополнит другой нападающий – 29-летний Артем Дзюба. (Вячеслав КОРОТКИН)
Джаггер555
SpaMan Смолову нужно в чемпионат Португалии ехать на стажировку, а потом попробовать силы в Италии или Испании. Для чемпионата Германии и Англии кондиций физических не хватит.
22:04
Бу-га-га!
Крюков Сергей___ Здаров! И тя с наступившим!!
22:03
марк де фоссен
Ну нашел чем хвастаться) Я тоже реми мартин пью сейчас,потому что хенесси у нас поддельный.) В борьбе Спартака с Зенитом и ЦСКА,я на стороне Спартака!))
22:03
Крюков Сергей
Док_///Крюков Сергей ======= Ну я же не поэт, в отличие от антиспартаковцев. Мне саунд понравился. Делов-то. Всяк повеселей чем Аквариум)). На остальное отвечать не буду, ибо там (для меня) сплошные вопросы,начиная с Крафта.../// ====== Не иначе,- издеваешься) Ну каким боком ЦСКА хоккейный схож по достижениям (любых мастей) с Зенитом? Крафт Верк - группа такая начала 80-х, шарили под роботов (чем на старости лет Пикник начал баловаться)
22:02
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22:02
Бу-га-га!
марк де фоссен___ Не. Про ЦСКА в Брюсселе вряд ли поють. ЦСКА с бельгийцами, по-моему, только раз встречался, с Брюгге, в самой первой ЛЧ.
22:02
гаттузо туп
Бу-га-га///Бабосов не намыл на Лондон.Но в Крым,если че могу!)
22:02
SpaMan
Смолов должен играть в самом финансово-мощном клубе РФПЛ!
22:01
Джаггер555
марк де фоссен Я вот пью сейчас правда твоя вторую бутылку Хэннеси
22:00
Джаггер555
Уровень экономики Венгрии и хотите, чего-то добиться в Европе. Все проблемы идут с экономики. Все клубы РФПЛ дутые пузыри в любой момент могут сдуться.
21:59
марк де фоссен
Джаггер555-ты выпил что ли? Я вообще не за Зенит болею.))
21:58
Крюков Сергей
Бу-га-га!///Крюков Сергей____ Убирайся в Ипатьевскую слободу, коня по улицам водить. С гарсоном No 5./// ===== Да что ж такое-то? "Убирайтесь да убирайтесь". Убирайтесь, грит, в Лондон, - убрался, ждал возле одного строения за нумером 221, не пришёл, вражина (наверное на Внуковской чалился). Не пойду к енту слободу. А конев есть кому водить. И Имя ему - Spartacus, по фамилии Vulgares). С Новым Годом и здарова)
21:58
Бу-га-га!
Не, фламандский - он же нидерландский. Значит, на трёх языках гутарят.
21:58
марк де фоссен
Во -во,они ходят по Брюсселю и на всех этих наречиях и диалектах поють о ЦСКА.)) Помню Гинер после какого то удачного матча в ЛЧ,по-моему с англичанами в подтрибунном помещении панибратски хотел кого то из звезд соперника похлопать по спине))). А администратор перехватил руку и сказал чтобы он(гинер) вел себя прилично.на что Гинер возмутился-я президент ЦСКА,а тот емув ответ-тем более)) Гопник,он хоть и президентом станет,а им же и остается))
21:57
Бу-га-га!
гаттузо туп____ Убирайся в Лондон ©!)))
21:56
Джаггер555
марк де фоссен в десятки в РФПЛ будите. А как начнется разброд и нытье и шатание в команде. Будите в ФНЛ бакланить.
21:55
Бу-га-га!
марк де фоссен____ Как бы за эти год-два "падишах ласты не склеил" ©.)))
21:55
SpaMan
Почему братья Миранчуки еще не в Зените?? Не порядок!
21:55
гаттузо туп
Бу-га-га///В тоже,что и "Рамоны с Колоудами и Ферейрами.."(с).)))
21:54
Джаггер555
Дуду тоже у коней был посредственным игрочишкой не говоря про Нецида и Миланова. Во всех Российских клубах проблема с селекцией сейчас. Как главная проблема в стране, что люди тратят не свои бабки на футболистов. Тот же Галицкий сколотил состояние не честными методами. Тратили бы владельцы свои деньги заработанные трудом, тогда столько и шлака не было среди футболистов в стране.
21:54
Бу-га-га!
марк де фоссен____ Фламандский, немецкий, французский, голландский.)))
21:53
марк де фоссен
Джаггер555-там из этого как ты грубо выразился мусора,можно крепкую команду создать,которая будет в десятке точно.
21:52
kac35
"Наше всё" Газпром шикует. Получается ОПЯТЬ вся Россия скинулась на игрушку для Миллера.
21:51
Бу-га-га!
гаттузо туп____ Во что проигрывает?))) В преферанс, в очко и на бильярде©?)))
21:50
марк де фоссен
Бу-га-га!-Да такие же бы и были результаты.вот увидишь.через год-два про Рубин будем говорить))
21:50
SpaMan
Славу кладбища "паспортистов" надо поддерживать. Уперед бакланы, ни шагу назад!
21:49
марк де фоссен
Бу-га-га!-Ага,а за ЦСКА ходят песни поють.)) на бельгийском или какой там у них диалект? французский есть и нормандский тоже вродь бы)
21:49
Бу-га-га!
марк де фоссен___ Дык, и сыграй Ростов с Андерлехтом побольше двух матчей, может и результаты были бы не столь ошеломляющие.))) Не?
21:48
гаттузо туп
Бу-гага///Ну дык и Роша видимо Промесу и Адриано конкуренкцию проигрывает.И нам его надо за это,чтоб на лавке не сидел в "Ашан"отправить,тележки собирать?)А Рамон ваш 120 кг у вас нажравший и прочие Колоуды тоже я так понимаю с вашими звездами конкуренции не выдержали.)А так-то по тем временам,тоже не за копейки к вам приходили..)
21:48
Джаггер555
Чего к Педро Роши престали, лучше бы тогда на Петковича на прыгнули. Оланоре и Хэнти будут на много хуже чем Роша. А если посмотреть в зените почти два состава состоит из мусора сидя протирая штанишки на лавке. Жизнь удалась, можно как Новосельцев, Файзулин, Дзюбинью сидеть на лавки и все потому, что для их спокойствия ввели лимит на легионеров. Средней легионер все равно лучше, чем большинство деградированных наших миллионеров.
21:47