Чалов назвал главного юмориста ЦСКА после ухода Березуцких

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов в интервью пресс-службе РФС отметил, что даже после ухода большого числа лидеров команду отличает сплоченность. Летом команду покинули 12 игроков, среди которых были Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, а также Александр Головин. Состав армейцев пополнили 9 футболистов.

– Сейчас у нас очень сплоченная команда. Все молодые ребята, амбициозные, хотят играть в футбол. В последних играх неплохо получается. Посмотрим, что будет в Лиге чемпионов. В целом, сейчас все очень хорошо общаются. Конечно, всегда есть те, кто могут "напихать", но сейчас, все-таки, больше поддерживаем друг друга. Как-то сплоченнее мы стали.

– В отсутствие матерых ветеранов кто взял на себя роль дядьки? Или Игорь Акинфеев держит всю команду?

– Конечно, Игорь держит всю команду (улыбается). Но не все же ушли – еще есть Жора Щенников, Кирилл Набабкин. У нас много таких футболистов. Из новых старается брать роль лидера на себя тот же Магнуссон. В целом у нас командное взаимодействие.

– Кто теперь главный юморист команды?

– Я думаю, Набабкин.

После шести туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейцев 9 очков, отставание от идущего первым "Зенита" – 7 очков.