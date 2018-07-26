Бывший игрок ЦСКА назвал очень плохой новостью уход Головина

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказал мнение, что уход полузащитника Александра Головина в "Монако" является очень плохой новостью для армейцев.
- Тут надо понимать, что сам хотел Головин. Для ЦСКА это очень плохая новость, - отметил Масалитин - Закончили карьеру братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, ушли Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Ахмед Муса, ходят слухи по Витинью и Мариу Фернандесу.
Сейчас Головин ушел… Надо только посочувствовать ЦСКА. Чемпионат Франции более-менее предсказуемый, там 2-3 команды, а в "Челси" было бы потяжелее, была бы сильнее конкуренция.
"На первом этапе в "Монако" будет полегче, чем могло быть в "Челси". Да и в адаптации к европейскому футболу будет полегче. Но все хотят попробовать себя в сильном чемпионате, а на первом месте стоит английская премьер-лига.
Может быть, у Головина еще будет Англия, дай бог. Но в плане продолжения карьеры "Монако" – неплохой вариант. Плюс русскоговорящее руководство, что тоже поможет в адаптации.
Сложности у него если и будут, то больше из-за менталитета, в общении с людьми. Но по большому счету, когда привыкнет и выучит язык, будет спокойно играть.
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Дополнительная информация
- Сергей Игнашевич
- Бибрас Натхо
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- Валерий Масалитин
- Монако
- Ахмед Муса
- Понтус Вернблум
- Мариу Фернандес
- Александр Головин