Букмекеры отдают предпочтение "Спартаку" в дерби с "Локомотивом"

Сегодня тремя матчами продолжится 6-й тур чемпионата России. "Спартак" принимает "Локомотив". Встреча на тушинской арене начнется в 16:30.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" – "Локомотив"

Коэффициенты Winline: П1 2,10 - Н 3,27 - П2 3,36

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России:

Счет – 1:1. "Предвкушаю интереснейший матч. "Локомотив" с приходом Юрия Семина уже преобразился. А у "Спартака" яркая атака приглушает впечатление от проблем в обороне, которые, конечно же, остались".

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:0. "Спартаковцы в результате смены тренера словно вырвались на волю, как после амнистии, играют легко, весело, раскованно. А Юрий Семин только начинает возрождать "Локомотив" как после длительной ковровой бомбардировки. И чтобы успешно противостоять "Спартаку" сейчас, ему, скорее всего, придется вернуться к тактике 90-х годов".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Спартак" - "Локомотив" - в воскресенье, 11 сентября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Спартак": Ребров - КУТИН, Кутепов, Боккетти, Комбаров - РОМУЛУ, Глушаков - ПОПОВ, Ананидзе, Зобнин - Зе Луиш.

"Локомотив": Гильерме - Шишкин, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов - Ндинга, И.ДЕНИСОВ - Самедов, Миранчук, Майкон - Хенти.

ПОТЕРИ: Макеев, Промес, Таски (травм.), Ещенко, Фернанду Мартинс (оба - дисквал.) - Тарасов (травм.).