Букмекеры не верят в победу "Уфы" над "Локомотивом"

17 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Локомотив" – "Уфа". Начало – в 19:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Уфа"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,49 – Н 3,97 – П2 8,49

Трансляция матча "Локомотив" – "Уфа" 17 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Уфа".

Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Уфа" 17 сентября на канале, "Наш Футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Локомотив" – "Уфа"

Виктор БОНДАРЕНКО экс-главный тренер "Динамо" М, ростовского СКА и сборной Мозамбика – 2:0. У железнодорожников есть основа игры. Чувствуется, что в коллективе хороший климат, футболисты бьются на поле друг за друга. Надо только улучшить игру в атаке.

Александр ПРОСВЕТОВ обозреватель "СЭ" – 1:0. Чтобы отличаться от оппонента в прогнозе, предположу победу "Локо" с разницей не в два мяча, а в один. "Уфа" в Черкизове закроется, а железнодорожникам все-таки недостает нестандартного форварда, каким был Ньясс.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=1-1, 6 – 1.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 24 ноября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Уфа" 0:0 18 апреля 2015 года Чемпионат РФПЛ "Уфа" – "Локомотив" 1:0 23 августа 2015 года Чемпионат РФПЛ "Уфа" – "Локомотив" 0:3 13 марта 2016 года Чемпионат РФПЛ "Локомотив" – "Уфа" 2:0 7 июля 2016 года Товарищеский матч "Локомотив" – "Уфа" 2:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Железнодорожники пока не одержали в этом сезоне ни одной домашней победы, завершив оба матча в Черкизове вничью.

В прошлом сезоне уфимцы проиграли два матча "Локомотиву" с общим счетом 0:5, хотя общий баланс у них достойный (+1=1-2).

ЦИТАТЫ

Юрий СЕМИН, главный тренер "Локомотива":

– Предстоящая игра с "Уфой" для нас не менее важная, чем встреча со "Спартаком". На старте сезона все команды находятся примерно в одинаковом состоянии, все хорошо ведут борьбу, игры проходят тяжело. К этому мы и готовимся.

Исламнур АБДУЛАВОВ, нападающий "Уфы":

– "Локомотив" сильная команда. Тем более, Юрий Павлович пришел. Для меня лично играть с лидерами чемпионата легче. Они сами играют и другим дают, не закрываются. Такой футбол и болельщикам, и самим футболистам интересен.