Букмекеры не верят в победу "Уфы" над "Локомотивом"

17 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Локомотив" – "Уфа". Начало – в 19:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Локомотив" – "Уфа"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,49 – Н 3,97 – П2 8,49
Трансляция матча "Локомотив" – "Уфа" 17 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Локомотив" – "Уфа".
Прямая трансляция матча "Локомотив" – "Уфа" 17 сентября на канале, "Наш Футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Локомотив" – "Уфа"
Виктор БОНДАРЕНКО экс-главный тренер "Динамо" М, ростовского СКА и сборной Мозамбика – 2:0. У железнодорожников есть основа игры. Чувствуется, что в коллективе хороший климат, футболисты бьются на поле друг за друга. Надо только улучшить игру в атаке.
Александр ПРОСВЕТОВ обозреватель "СЭ" – 1:0. Чтобы отличаться от оппонента в прогнозе, предположу победу "Локо" с разницей не в два мяча, а в один. "Уфа" в Черкизове закроется, а железнодорожникам все-таки недостает нестандартного форварда, каким был Ньясс.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=1-1, 6 – 1.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
24 ноября 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Уфа"
|
0:0
|
18 апреля 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Уфа" – "Локомотив"
|
1:0
|
23 августа 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Уфа" – "Локомотив"
|
0:3
|
13 марта 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Локомотив" – "Уфа"
|
2:0
|
7 июля 2016 года
|
Товарищеский матч
|
"Локомотив" – "Уфа"
|
2:0
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Железнодорожники пока не одержали в этом сезоне ни одной домашней победы, завершив оба матча в Черкизове вничью.
В прошлом сезоне уфимцы проиграли два матча "Локомотиву" с общим счетом 0:5, хотя общий баланс у них достойный (+1=1-2).
ЦИТАТЫ
Юрий СЕМИН, главный тренер "Локомотива":
– Предстоящая игра с "Уфой" для нас не менее важная, чем встреча со "Спартаком". На старте сезона все команды находятся примерно в одинаковом состоянии, все хорошо ведут борьбу, игры проходят тяжело. К этому мы и готовимся.
Исламнур АБДУЛАВОВ, нападающий "Уфы":
– "Локомотив" сильная команда. Тем более, Юрий Павлович пришел. Для меня лично играть с лидерами чемпионата легче. Они сами играют и другим дают, не закрываются. Такой футбол и болельщикам, и самим футболистам интересен.