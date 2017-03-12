02:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Борис Копейкин: "Схема ЦСКА с тремя центральными защитниками даст положительный эффект"

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Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин поделился с "СЭ" мнением о матчах субботы. Он выразил уверенность в том, что армейцы будут прибавлять в атаке.

– Поменять бы матчи армейцев с "Зенитом" и "Томью" местами! – отметил Копейкин.

– Почему?

– А потому что Гончаренко только выстраивает игру. Перешел на новую схему. Если бы в первом весеннем туре ЦСКА встретился с той же "Томью" или хотя бы командой из второй восьмерки, то и с питерцами все было бы намного лучше. А так матч не получился, и сразу понеслось много критики.

– ЦСКА избрал против "Зенита" совсем закрытый стиль. За это и критиковали.

– Да, но когда у тебя не идет игра, то, понятное дело, начинаешь бояться не пропустить. Однако я думаю, с каждой следующей встречей ЦСКА в атаке будет прибавлять. И схема с тремя центральными защитниками даст положительный эффект. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Копейкина

 

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