Борис Копейкин: "Нарушения вообще не было! Яковлев не трогал Ананидзе"

Бывший игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко прав, говоря о том, что в матче 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) пенальти в ворота его команды был высосан из пальца.

– Вадим Скрипченко считает, что пенальти арбитр высосал из пальца.

– Мое мнение – нарушения вообще не было! Яковлев не трогал Ананидзе. Скорее уж за фол на Самедове в первом тайме надо было назначать 11-метровый, но Мешков свистнуть уже не рискнул. А вот в эпизоде с падением Джикии в штрафной "Анжи" разобрался, правильно дал желтую за симуляцию. (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Бориса Копейкина