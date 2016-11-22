Борис Копейкин: "Игнашевичу и Березуцким на троих уже больше ста лет"

Бывший главный тренер ЦСКА Борис Копейкин выразил уверенность в том, что для продолжения борьбы за чемпионство в премьер-лиге армейцам необходимо заметно укрепить состав в зимнее трансферное окно. Кроме того, специалист выразил свое разочарование игрой нападающих Ласина Траоре и Карлуша Страндберга.

– Чтоб не выпасть из чемпионской гонки, какие позиции надо укрепить ЦСКА зимой?

– Все!

– Кроме вратарской?

– Разумеется. Пока в воротах Акинфеев, за последний рубеж я спокоен. Про остальные линии этого, увы, не скажешь. Игнашевичу и Березуцким на троих уже больше ста лет. Головину, Чалову, Гордюшенко, наоборот, не хватает опыта. Тошич потух – то ли возраст сказывается, то ли травмы замучили. Миланов давно не блещет. Цауня годами из лазарета не вылезает... Главное, запаса нет! Некому усилить игру со скамейки!

– Говорят, с финансами в ЦСКА нынче туго.

– Если денег на новичков высокого класса не найдут, тогда нужно смелее вводить в состав молодежь. Плюс вернуть из аренды Панченко, Васина, Ефремова, Чернова... Ну а задача номер один – взять толкового нападающего.

– В Траоре разуверились окончательно?

– Да. Ни скорости, ни удара, ни движения. За мяч зацепиться не может. Не понимаю, почему форвард ростом два метра вверху вообще ничего не выигрывает?! Не в состоянии даже выпрыгнуть за мячом, навязать сопернику борьбу! Страндберг – тоже пустышка. Едва появляется на поле – сразу "плывет".

– Не угадал ЦСКА и с Ионовым?

– К сожалению. Вроде шевелится, старается, выходит то на одной позиции, то на другой. Однако КПД оставляет желать лучшего. (Александр КРУЖКОВ)