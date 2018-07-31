Болельщики ЦСКА отказались от части билетов на матч с "Крыльями"

"Крылья Советов" в Твиттере сообщили, что ЦСКА отказался от части своей квоты билетов на матч 1-го тура чемпионата России. Игра состоится сегодня, 31 июля, в Самаре на "Самара Арене".

"Из-за отказа от части гостевой квоты билетов ЦСКА ограниченное число билетов можно получить в ТЦ "Сила Спорта", – говорится в сообщении пресс-службы клуба. – Для этого нужно совершить любую покупку в клубном магазине "Крыльев Советов" и получить билет на игру с армейцами. Акция начинается с 14.00 (13.00 по московскому времени. - Прим. "СЭ")".

Накануне сообщалось, что матч "Крылья Советов" ЦСКА пройдет при аншлаге.

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Из-за отказа от части гостевой квоты билетов ЦСКА ограниченное число билетов можно получить в ТЦ "Сила Спорта". Для этого нужно совершить любую покупку в клубном магазине "Крыльев Советов" и получить билет на игру с армейцами. Акция начинается с 14:00. – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 31 июля 2018 г.

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