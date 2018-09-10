Бийол назвал кумирами Иньесту и Хави

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в интервью клубной пресс-службе сказал, что с первой же детской тренировки начал играть в середине поля. Словенский хавбек отметил, что сначала располагался ближе к обороне.

– Я был игроком более оборонительного плана, – сказал Бийол. – Но я так же, как и сейчас, играл в центре поля.

– Первая форма, которую вы купили?

– Помню, моя первая оригинальная форма была "Ромы". Я был в Риме. Я просил родителей найти в Риме фирменный магазин "Ромы". Для этого мы обошли весь город.

– Ваш любимый игрок?

– Месси. Он – это нечто особенное. Он отличается от всех остальных. Почему не Роналду? Мы не можем их сравнивать. Они слишком разные. Месси уникален, а Роналду много работает. У Месси это нечто иное.

– У вас был футбольный кумир, на которого вам хотелось бы быть похожим?

– Нет, одного игрока я выделить не могу. Я просто следил за всеми. После школы приходил и смотрел футбол. Я смотрел английскую премьер-лигу. Моя мечта – однажды заиграть в чемпионате Англии.

– Можете назвать этих футболистов?

– Я смотрел очень много матчей "Барселоны". Назову Иньесту и Хави.