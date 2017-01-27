13:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Бешикташ" хочет арендовать Ласина Траоре

0
0
0
2

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, попал в сферу интересов "Бешикташа", информирует Fanatik. Турецкий клуб хочет арендовать ивуарийца до конца сезона. Отмечается, что и сам форвард хочет покинуть чемпионат России.

Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что Траоре мог перейти в "Малагу", но трансфер осуществить не удалось. Новый тренер ЦСКА Виктор Гончаренко также не исключал ухода Траоре в зимнее трансферное окно.

#АрмияГончаренко. Экватор. Зачем ЦСКА Траоре

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Селюк сможет и лысину Траоре впарить. Замечательный жулик.

14:25

Талантливый

Гинер с этой лососиной крепко попал на бабки. Наверное Рыболовлеву особенно приятно отказывать Гинеру в изменениях условий аренды Траоре после гешефтов Гинера с "Ромой". Грабли дали сдачи!)))

13:57

Аскарчик

Двумя руками и ногами надо избавляться от этого двух метрового безобразия.

13:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ