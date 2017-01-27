"Бешикташ" хочет арендовать Ласина Траоре

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, попал в сферу интересов "Бешикташа", информирует Fanatik. Турецкий клуб хочет арендовать ивуарийца до конца сезона. Отмечается, что и сам форвард хочет покинуть чемпионат России.

Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что Траоре мог перейти в "Малагу", но трансфер осуществить не удалось. Новый тренер ЦСКА Виктор Гончаренко также не исключал ухода Траоре в зимнее трансферное окно.

#АрмияГончаренко. Экватор. Зачем ЦСКА Траоре