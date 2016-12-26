Бериша сменит "Анжи" на "Терек"

Полузащитник "Анжи" Бернард Бериша в ближайшие дни перейдет в "Терек", информирует пресс-служба грозненцев. Сообщается, что между клубами достигнута принципиальная договоренность о переходе игрока.

В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение "Терека" для подписания личного контракта сроком на 3,5 года. Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января.