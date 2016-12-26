Бериша сменит "Анжи" на "Терек"

Полузащитник "Анжи" Бернард Бериша в ближайшие дни перейдет в "Терек", информирует пресс-служба грозненцев. Сообщается, что между клубами достигнута принципиальная договоренность о переходе игрока.
В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение "Терека" для подписания личного контракта сроком на 3,5 года. Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января.
Бернард Бериша переходит в "Терек" Полузащитник "Анжи" Бернард Бериша в ближайшие дни перейдёт в "Терек". Принципиальная договорённость о трансфере достигнута между президентом грозненцев Магомедом Даудовым и руководством махачкалинского клуба. В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение "Терека" для подписания личного контракта сроком на 3,5 года. Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января. Бериша родился 24 октября 1991 года. Рост 174 см, вес 65 кг. За "Анжи" провел 30 матчей, в которых забил 4 гола. Выступает за сборную Косово. Чемпион Албании: 2014/15. Обладатель Суперкубка Албании-2014 #Терек #Terek #Бериша
Batistuta 9
Анжи че собирается в этом сезоне на вылет? Ау.. скоро пойдёт распродажа.
20:06
Mangust071
Хорош, даже очень
19:03
maxscorp78
албанское трио терека)
19:01
Jean4
Вот это реальное усиление для Терека. За тройку могут зацепиться.
18:57