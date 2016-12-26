18:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бериша сменит "Анжи" на "Терек"

0
0
0
4

Полузащитник "Анжи" Бернард Бериша в ближайшие дни перейдет в "Терек", информирует пресс-служба грозненцев. Сообщается, что между клубами достигнута принципиальная договоренность о переходе игрока.

В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение "Терека" для подписания личного контракта сроком на 3,5 года. Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января.

 

Бернард Бериша переходит в "Терек" Полузащитник "Анжи" Бернард Бериша в ближайшие дни перейдёт в "Терек". Принципиальная договорённость о трансфере достигнута между президентом грозненцев Магомедом Даудовым и руководством махачкалинского клуба. В ближайшие дни Бериша прибудет в расположение "Терека" для подписания личного контракта сроком на 3,5 года. Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января. Бериша родился 24 октября 1991 года. Рост 174 см, вес 65 кг. За "Анжи" провел 30 матчей, в которых забил 4 гола. Выступает за сборную Косово. Чемпион Албании: 2014/15. Обладатель Суперкубка Албании-2014 #Терек #Terek #Бериша

Фото опубликовано FC "Terek" Grozny (@fcterekgrozny) Дек 26 2016 в 7:10 PST

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Batistuta 9

Анжи че собирается в этом сезоне на вылет? Ау.. скоро пойдёт распродажа.

20:06

Mangust071

Хорош, даже очень

19:03

maxscorp78

албанское трио терека)

19:01

Jean4

Вот это реальное усиление для Терека. За тройку могут зацепиться.

18:57

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ