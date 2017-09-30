Бердыев впервые в карьере проиграл четыре матча чемпионата подряд

"Рубин" в матче 12-го тура чемпионата России проиграл на своем поле "Амкару" (0:1) и потерпел четвертое подряд поражение в рамках премьер-лиги. До пермяков с тем же минимальным счетом казанцев обыграли "Спартак", "Урал" и "Ахмат". Причем в третий раз подряд подопечные Курбана Бердыева пропустили решающий мяч в последние 10 минут. Это худшая серия в премьер-лиге для главного тренера казанского клуба. В 2006 и 2008 годах "Рубин" под руководством Бердыева уступал в трех встречах подряд. (Кирилл БУРДАКОВ)