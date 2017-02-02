12:45 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бердыев в "Локо" – что за этим стоит

Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Курбан БЕРДЫЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Информация о том, что с лета Курбан Бердыев возглавит московский "Локомотив", по состоянию на сегодняшний день действительности не соответствует.

Сегодня издание "Реальное время" сообщило о том, что Бердыев, вице-президент и тренер "Ростова", с лета возглавит железнодорожников – руководство "Локо" и тренер, по данным казанского издания, достигли договоренности.

По информации "СЭ", вариант прихода тренера в клуб был реален летом прошлого года, но в итоге в РЖД сделали выбор в пользу Юрия Семина. Контракт тренера с "Локо" подписан по схеме "1+1", и решение о продлении договора будет зависеть от итогового результата текущего сезона и выполнения задачи по выходу в еврокубки. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (15)
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koden

Болельщики Ростова, срочно покупаем шарфы, майки и флаги Локомотива! Локомотив вперёд! Ростов победы вашей ждёт!!!!

13:52 3 февраля

футбол_2018

Неймется столичным евреям!!!Ну как же не укусить великого тренера!!??Сила молчит-гнилье кричит!

09:35 3 февраля

Raven30101979

Дайте уже человеку спокойно работать! Не пойму почему все эти вбросы происходят накануне наших решающих игр в Еврокубках.Кое-кому не даёт покоя удачное выступление Ростова в Европе и они всячески стараются действовать на нервы и игрокам и тренеру.

01:44 3 февраля

Fajyz

Издание "Реальное время" редкое дерьмо, в части освещения футбола и ссылаться на эту газетенку не солидно для СЭ. Есть там такой журналюшка, как Артур Халиулов, в простонародье Холуев, который вытаскивает какие-то из пальца высосанные жаренные факты и преподносит их читателям, как неопровержимую правду. На его странице жесткая цензура, сам контролирует все отзывы, написать там альтернативную точку зрения невозможно, просто не пропускает. В общем не верьте, если бы КББ ушел, то наверное летом, но и СПАМ и Локо отмели всю систему КББ.

20:52 2 февраля

Владимир 3107

Теперь по закону жанра должно быть сделано публичное опровержение со стороны руководства "Ростова" и "Локо". Короче, одни пишут всякую муть, а другие её читают.

16:47 2 февраля

Басист

Как в Локо?? Он же ж в Спартаке еще с прошлого августа, не?))

16:46 2 февраля

sabutay

sb1006 Чем меньше слухов будет печататься в СЗ, тем меньше опровержений от СЭ придётся давать. 12:56 =================== опровержения - это тоже кликанье на их выдуманные "истории" из самых самых глубин всех клубов. )))

16:18 2 февраля

merniloskut

Презилент бамжовый, тренер мусульман, бабки из народа, - вот вам бабий клаб!

15:45 2 февраля

konoval

Какой выход в еврокубки, вы чо? В вышке бы остаться. Песенка Шпалыча спета, я так думаю.

14:56 2 февраля

Zerratt_

Не позавидуешь тому, кто возглавит команду ветеранов.

14:49 2 февраля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

как так? ведь столько было соплей, что Шпалыч ваше все???

14:13 2 февраля

Thomas_Boy

Верните Ольгу Юрьевну! Не нужен нам новый басурман!

14:08 2 февраля

GalacticBoy

А можно вообще в пердив отправить железнодорожников,ну чем не вариант

13:43 2 февраля

Робат

Какой-то Тарапунька хрень разную пишет, а кто-то верит! Иногда создается впечатление, что это разговор двух бабок на скамейке!

13:18 2 февраля

sb1006

Чем меньше слухов будет печататься в СЗ, тем меньше опровержений от СЭ придётся давать.

12:56 2 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ