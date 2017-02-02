Бердыев в "Локо" – что за этим стоит

Информация о том, что с лета Курбан Бердыев возглавит московский "Локомотив", по состоянию на сегодняшний день действительности не соответствует.

Сегодня издание "Реальное время" сообщило о том, что Бердыев, вице-президент и тренер "Ростова", с лета возглавит железнодорожников – руководство "Локо" и тренер, по данным казанского издания, достигли договоренности.

По информации "СЭ", вариант прихода тренера в клуб был реален летом прошлого года, но в итоге в РЖД сделали выбор в пользу Юрия Семина. Контракт тренера с "Локо" подписан по схеме "1+1", и решение о продлении договора будет зависеть от итогового результата текущего сезона и выполнения задачи по выходу в еврокубки. (Сергей ЕГОРОВ)