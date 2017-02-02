Бердыев в "Локо" – что за этим стоит

Информация о том, что с лета Курбан Бердыев возглавит московский "Локомотив", по состоянию на сегодняшний день действительности не соответствует.
Сегодня издание "Реальное время" сообщило о том, что Бердыев, вице-президент и тренер "Ростова", с лета возглавит железнодорожников – руководство "Локо" и тренер, по данным казанского издания, достигли договоренности.
По информации "СЭ", вариант прихода тренера в клуб был реален летом прошлого года, но в итоге в РЖД сделали выбор в пользу Юрия Семина. Контракт тренера с "Локо" подписан по схеме "1+1", и решение о продлении договора будет зависеть от итогового результата текущего сезона и выполнения задачи по выходу в еврокубки. (Сергей ЕГОРОВ)
koden
Болельщики Ростова, срочно покупаем шарфы, майки и флаги Локомотива! Локомотив вперёд! Ростов победы вашей ждёт!!!!
13:52 3 февраля
футбол_2018
Неймется столичным евреям!!!Ну как же не укусить великого тренера!!??Сила молчит-гнилье кричит!
09:35 3 февраля
Raven30101979
Дайте уже человеку спокойно работать! Не пойму почему все эти вбросы происходят накануне наших решающих игр в Еврокубках.Кое-кому не даёт покоя удачное выступление Ростова в Европе и они всячески стараются действовать на нервы и игрокам и тренеру.
01:44 3 февраля
Fajyz
Издание "Реальное время" редкое дерьмо, в части освещения футбола и ссылаться на эту газетенку не солидно для СЭ. Есть там такой журналюшка, как Артур Халиулов, в простонародье Холуев, который вытаскивает какие-то из пальца высосанные жаренные факты и преподносит их читателям, как неопровержимую правду. На его странице жесткая цензура, сам контролирует все отзывы, написать там альтернативную точку зрения невозможно, просто не пропускает. В общем не верьте, если бы КББ ушел, то наверное летом, но и СПАМ и Локо отмели всю систему КББ.
20:52 2 февраля
Владимир 3107
Теперь по закону жанра должно быть сделано публичное опровержение со стороны руководства "Ростова" и "Локо". Короче, одни пишут всякую муть, а другие её читают.
16:47 2 февраля
Басист
Как в Локо?? Он же ж в Спартаке еще с прошлого августа, не?))
16:46 2 февраля
sabutay
sb1006 Чем меньше слухов будет печататься в СЗ, тем меньше опровержений от СЭ придётся давать. 12:56 =================== опровержения - это тоже кликанье на их выдуманные "истории" из самых самых глубин всех клубов. )))
16:18 2 февраля
merniloskut
Презилент бамжовый, тренер мусульман, бабки из народа, - вот вам бабий клаб!
15:45 2 февраля
konoval
Какой выход в еврокубки, вы чо? В вышке бы остаться. Песенка Шпалыча спета, я так думаю.
14:56 2 февраля
Zerratt_
Не позавидуешь тому, кто возглавит команду ветеранов.
14:49 2 февраля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
как так? ведь столько было соплей, что Шпалыч ваше все???
14:13 2 февраля
Thomas_Boy
Верните Ольгу Юрьевну! Не нужен нам новый басурман!
14:08 2 февраля
GalacticBoy
А можно вообще в пердив отправить железнодорожников,ну чем не вариант
13:43 2 февраля
Робат
Какой-то Тарапунька хрень разную пишет, а кто-то верит! Иногда создается впечатление, что это разговор двух бабок на скамейке!
13:18 2 февраля
sb1006
Чем меньше слухов будет печататься в СЗ, тем меньше опровержений от СЭ придётся давать.
12:56 2 февраля