13:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Беленов - лучший игрок "Уфы" в марте

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Вратарь "Уфы" Александр Беленов признан лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт клуба из столицы Башкирии. В марте он сыграл три матча, причем все на ноль - с "Тереком" (1:0), "Крыльями Советов" (1:0) и "Краснодаром" (0:0), в поединке с грозненцами он также отразил пенальти. Он получил 73,8 процента голосов болельщиков.

Второе место в опросе занял Сильвестр Игбун (8,1 процента), третье - Азамат Засеев (5,2 процента).

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/4031-aleksandr-belenov-luchshij-futbolist-fk-ufa-v-marte-po-versii-bolelshchikov

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