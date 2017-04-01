Беленов - лучший игрок "Уфы" в марте

Вратарь "Уфы" Александр Беленов признан лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт клуба из столицы Башкирии. В марте он сыграл три матча, причем все на ноль - с "Тереком" (1:0), "Крыльями Советов" (1:0) и "Краснодаром" (0:0), в поединке с грозненцами он также отразил пенальти. Он получил 73,8 процента голосов болельщиков.

Второе место в опросе занял Сильвестр Игбун (8,1 процента), третье - Азамат Засеев (5,2 процента).