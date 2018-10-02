Баста назвал болельщиков "Ростова" лицемерами

Рэпер Василий "Баста" Вакуленко раскритиковал болельщиков "Ростова" за лицемерие. В субботу на "Ростов Арене" состоялся концерт Басты. Руководство "Ростова" выражало недовольство, опасаясь, что газон будет поврежден. Тем не менее, после концерта представитель пресс-службы стадиона подчеркнул, что поле осталось в хорошем состоянии.

- Почему вы так не переживаете за "СКА-Ростов", за его судьбу? Ведь он играет на стадионе "Труд", - цитирует rostovgazeta.ru Басту. - Все у "Ростова" хорошо, он находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Но почему мы будем обязательно поддерживать только "Ростов"? Всех волнует только его судьба.

Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении? Все опять вспомнили о великом клубе, только когда все наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова.