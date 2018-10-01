10:30 | Футбол — РПЛ

Газон "Ростов Арены" не был поврежден во время концерта Басты

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Газон "Ростов Арены" не получил повреждений во время концерта рэпера Басты, сообщает РИА Новости. Поле будет готово к матчу 10-го тура РПЛ, в котором "Ростов" примет "Оренбург" 6 октября. 

Стадион хорошо себя чувствует... не было повреждений, - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы стадиона. - Газон пару дней постоит под солнцем, восстановится… к матчу будет готов.

Ранее "Ростов" опубликовал заявление, в котором говорилось, что клуб опасается за состояние газона на стадионе из-за концерта Басты. 

"Ростов" занимает 3-е место в РПЛ после девяти туров, имея в активе 18 очков.

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https://rsport.ria.ru/football/20181001/1143009565.html

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