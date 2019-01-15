19:02 | Футбол — РПЛ

Башкиров находится на просмотре в "Рубине"

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Полузащитник "Крыльев Советов"  Евгений Башкиров находится на просмотре в "Рубине", информирует официальный Твиттер казанского клуба. 27-летний хавбек тренируется вместе с командой в Турции.

Ранее директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов в интервью "СЭ" заявил, что самарский клуб расстанется с Башкировым. 

В текущем сезоне Башкиров провел 17 матчей за "Крылья Советов" и не отметился результативными действиями. 

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