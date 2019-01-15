Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров находится на просмотре в "Рубине", информирует официальный Твиттер казанского клуба. 27-летний хавбек тренируется вместе с командой в Турции.

Вместе с нашей командой на сборе в Турции тренируется полузащитник Евгений Башкиров, находящийся на просмотре!☝🏻



Ранее он выступал за "Зенит", "Томь" и "Крылья Советов".#КОС_РубиновыеСборы pic.twitter.com/sCvNxYBwEy – "Рубин" Казань (@fcrk) 15 января 2019 г.

Ранее директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов в интервью "СЭ" заявил, что самарский клуб расстанется с Башкировым.

В текущем сезоне Башкиров провел 17 матчей за "Крылья Советов" и не отметился результативными действиями.

Все о чемпионате России - здесь