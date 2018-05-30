Бартез, Каннаваро и Роналдинью - в "команде мечты" Головина

Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал свою версию "команды мечты". В нее вошли восемь действующих футболистов и три завершивших карьеру: Фабьен Бартез, Фабио Каннаваро и Роналдинью.

Полностью "команда мечты" Головина выглядит следующим образом: Фабьен Бартез - Дани Алвес, Давид Луиз, Фабио Каннаваро, Марселу - Андрес Иньеста, Хави, Лука Модрич - Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдинью.