17:26 | Футбол — РФПЛ

Бартез, Каннаваро и Роналдинью - в "команде мечты" Головина


Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал свою версию "команды мечты". В нее вошли восемь действующих футболистов и три завершивших карьеру: Фабьен Бартез, Фабио Каннаваро и Роналдинью.

Полностью "команда мечты" Головина выглядит следующим образом: Фабьен Бартез - Дани Алвес, Давид Луиз, Фабио Каннаваро, Марселу - Андрес Иньеста, Хави, Лука Модрич - Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдинью.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=vWNTGqrdQUc

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