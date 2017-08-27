Артур Юсупов: "Какой карточки заслуживал Полоз? Между желтой и красной"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, арендованный у "Зенита", поделился впечатлениями от матча в Петербурге (0:0). Футболист отметил, что эпизод, в котором ему разорвали шорты, был игровым

-Какие эмоции после матча?

-Эмоций никаких, только усталость. Стадион прекрасный, видел его еще в прошлом сезоне. Результат нас устраивает. Сыграть с "Зенитом" вничью на выезде – это неплохо. Идеально было бы выиграть, но не проиграть в Питере сможет не каждый. "Зениту" же расстраиваться тоже не стоит, мы еще многим нервы потреплем. Нас тоже непросто обыграть.

-Как вам атмосфера на стадионе?

-Отличная. На таких стадионах играть приятнее, чем когда народ не ходит.

-Расскажите, как получилось так, что вам порвали шорты.

-Игровой момент. Я забрал мяч, а Дима Полоз цеплялся и зацепился. Ничего страшного.

-Момент на желтую карточку или на красную?

-Между желтой и красной. (Артем РЯБОВОЛ)