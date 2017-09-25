Артур Нигматуллин: "Переход в "Спартак"? Далеко вперед не заглядываю"

Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин в интервью "Известиям" признался, что не задумывается о том, чтобы повторить путь своих бывших одноклубников Александра Селихова и Георгия Джикии, которые сейчас выступают за "Спартак". Тем не менее, он отметил, что у него есть определенные цели, о которых он не хочет рассказывать.

– "Амкар" переживает очередную перестройку состава...

– "Амкар" придерживается одного плана на матч, одной тактики, которая многим известна. Да, футболисты поменялись, нет Георгия Джикии и Александра Селихова, но мы стараемся их подменять и прогрессировать, компенсируя потери футболистов. Тем более Пермь часто продает игроков и восполняет это приобретением других. Например, в последних матчах полузащитник Миша Гащенков​ забил уже второй гол.

– Вы упомянули Джикию и Селихова. Нет желания повторить их путь и в будущем перейти в команду уровня "Спартака"?

– В последнее время я стараюсь идти от игры к игре, далеко вперед не заглядываю. Да, есть определенные планы и цели относительно своей карьеры, но сейчас я стараюсь об этом не думать и все свои мысли держать только в направлении предстоящего матча.