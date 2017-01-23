Артур Енджейчик: "Меня никто не заставлял уходить из "Краснодара"

Защитник Артур Енджейчик, перешедший этой зимой из "Краснодара" в "Легию", отметил, что мог остаться в российской команде, сообщает Legia.Net. Ранее польские СМИ сообщали о том, что "Легия" заплатила за игрока 1 миллион евро, а его контракт будет рассчитан на четыре года.

– Переговоры с "Краснодаром" наверняка были тяжелыми в связи с предложенной суммой...

– Честно говоря, детали мне неизвестны. Я понятия не имею, сколько клуб за меня заплатил. Всем занимался мой агент.

– Президент "Легии" сообщил, что договорился с вами за пять минут.

– Так и есть, со мной всегда можно быстро договориться. С президентом "Легии" у меня всегда были хорошие отношения. Мы регулярно поддерживали связь, обменивались звонками и сообщениями. Когда мне предложили вернуться в "Легию", решение я принял быстро. Никто не вынуждал меня переходить, я мог и сейчас выступать за "Краснодар". Но я принял решение вернуться домой, мне очень хорошо в Варшаве.