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Артем Ребров: "Ибрагимович в "Зените"? Было бы интересно"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров скептически воспринял информацию о возможном переходе нападающего Златана Ибрагимовича в "Зенит". Швед станет этим летом свободным агентом после истечения контракта с "Манчестер Юнайтед". О его возможном переходе в "Зенит" заговорили после того, как питерский клуб подписался на него в Инстаграме. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

– Наверное, это все же какие-то домыслы, но было бы интересно, если бы Златан приехал. Классный футболист и человек, - считает Ребров. 

Полностью интервью Реброва

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