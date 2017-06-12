Артем Ребров: "Ибрагимович в "Зените"? Было бы интересно"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров скептически воспринял информацию о возможном переходе нападающего Златана Ибрагимовича в "Зенит". Швед станет этим летом свободным агентом после истечения контракта с "Манчестер Юнайтед". О его возможном переходе в "Зенит" заговорили после того, как питерский клуб подписался на него в Инстаграме. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

– Наверное, это все же какие-то домыслы, но было бы интересно, если бы Златан приехал. Классный футболист и человек, - считает Ребров.

Полностью интервью Реброва