Артем Пацев: "Есть все основания сократить сроки дисквалификации Еременко"

Спортивный юрист Артем Пацев, представлявший интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на заседании Контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА (КЭДК), отметил, что у футболиста есть все шансы сократить сроки дисквалификации. Напомним, Еременко дисквалифицирован на два года за то, что в его анализах обнаружены следы кокаина.

– Есть ли надежда, что дисквалификацию удастся сократить?

– Твердо убежден, что нужно и можно требовать сократить ее срок. Если сравнивать "дело Еременко" с другими случаями, когда такое же вещество становилось предметом антидопинговых нарушений, есть большая практика по этому веществу и огромное количество решений антидопинговых органов по всему миру в разных видах спорта, когда спортсмена полностью освобождали от ответственности, потому что вещество в организм попало случайно.

Здесь же, на мой взгляд, также все очевидно.

– Что именно?

– Я связан положениями о неразглашении. Только когда решение станет окончательным и его опубликует УЕФА, я смогу комментировать. Поверьте, есть все основания и документальные подтверждения, что Еременко оказался не в то время и не в том месте. (Сергей АСТАХОВ)

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