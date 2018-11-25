Ари: "Буду работать, чтобы снова попасть в сборную России"

Нападающий "Краснодара" Ари после победы над "Арсеналом" (3:0) в матче 15-го тура премьер-лиги рассказал о своих впечатлениях от дебюта в сборной России, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Что скажете о Станиславе Черчесове? Какой он в работе с игроками?

- Очень серьезный, сильный и решительный тренер. Я благодарен ему за то, как он ко мне отнесся, и я вообще рад, что он обратил на меня внимание. Отрастить усы, как у Черчесова? Может, бороду отпустить, чтобы помоложе выглядеть.

- Как оцените свое выступление в этих двух матчах? Есть ли куда расти?

- Да, конечно, есть куда расти. Первый матч против сборной Германии был очень тяжелым, я старался сделать все от меня зависящее, чтобы помочь команде, но не получилось. Я продолжу тренироваться в клубе, чтобы получить вызов в сборную в следующий раз.

- Как относитесь к критике, что не стоит вызывать в сборную натурализованных игроков?

- Я думаю, это зависит от результатов каждого игрока и от той работы, которая проделана в командах. Я не думаю, что это плохо или хорошо.

- Куда правильно поставить ударение в вашем имени?

- Ари - на "а".