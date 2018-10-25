Анзор Кавазашвили: "Романцев прав – Каррере помог багаж Аленичева"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили – о высказывании легендарного тренера красно-белых Олега Романцева, который в заявлении для "СЭ" поддержал отставку Массимо Карреры и выразил уверенность в том, что чемпионство 2017 года заслуга Дмитрия Аленичева, уволенного в том сезоне после 1-го тура.

– Не могу не согласиться с мнением такого великолепного тренера, как Романцев. Считаю, что с приходом Аленичева "Спартак" начал преображаться, акцент больше делался на молодых футболистов и на россиян в принципе, – говорит Кавазашвили. – Дмитрий создал единый коллектив, он же спартаковец, понимает дух клуба. При том же Романцеве в "Спартаке" царил единый патриотический дух, поэтому люди всегда и восхищались той командой. О сегодняшнем составе я таких слов от болельщиков не слышу, да и не вижу, чтобы этот дух присутствовал. Каррера правильно сделал, что не стал ломать то, что сделал Аленичев, воспользовался его багажом – Романцев правильно это подметил. Массимо, совершая ряд разрушительных действий, дал коллективу возможность самостоятельно проявлять взаимопонимание на поле, возможно, иногда делая подсказки, которые придавали дополнительный импульс.

Каррера ведь до "Спартака" никогда не был большим тренером. Главным он стал случайно. То, что проработал у нас несколько лет, для него большой опыт и плюс для биографии. Вот сейчас Каррера вернется в Италию, его пригласят в какой-нибудь клуб. А в послужном списке уже будет работа с легендарным "Спартаком", победа в национальном первенстве.

С другой стороны, несмотря на чемпионство, в еврокубках Каррера проявил себя не слишком удачно. Почти во всех встречах Лиги чемпионов и Лиги Европы красно-белые потерпели неудачи. Если клуб становится чемпионом России, почему у него не получается на равных противостоять посредственным европейским командами? Даже грекам (ПАОК – Прим. "СЭ") уступили – и в мастерстве, и по результату. (Иван Торопцев)